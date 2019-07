Lo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continuerà a fare compagnia ai telespettatori italiani fino ai primi di settembre 2019. Finalmente nei prossimi episodi ci sarà la resa dei conti tra i due nemici Ferit Aslan e Hakan Onder. Tutto avrà inizio quando il ricco imprenditore scoprirà che il veicolo su cui viaggiavano i genitori di Bulut è stato sabotato prima dell’incidente. L’architetto su tutte le furie per aver appreso la drammatica verità, non esisterà ad aggredire fisicamente il marito di Demet, dopo averlo accusato di essere il mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep. Per fortuna Ferit non si macchierà le mani di sangue, grazie all’intervento provvidenziale di Deniz.

Pubblicità

Pubblicità

Hakan scopre che sua moglie ha abortito, Ferit sospetta dell’Onder

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, dicono che Ferit e Deniz dopo aver avuto una pesante discussione nel garage della pusula holding, faranno i conti con una tremenda verità. Il ricco imprenditore e il musicista apprenderanno tramite il meccanico che la vettura su cui hanno perso la vita Demir e Zeynep è stata manomessa.

Pubblicità

L’Aslan non appena scoprirà che i suoi cari non sono morti casualmente, si recherà subito nell’appartamento di Hakan con la convinzione che sia coinvolto con la tragedia. L’ex datore di lavoro di Nazli purtroppo affronterà il suo rivale nel momento poco opportuno, visto che lo sorprenderà minacciare la moglie Demet per aver abortito senza averglielo fatto sapere. Ferit dopo aver assistito alla sfuriata dell’Onder sarà sempre più certo che l’unica persona che abbia potuto fare una brutta fine ai genitori di Bulut sia Hakan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’Aslan aggredisce il marito di Demet, Bulut torna a vivere con suo zio

A quel punto l’Aslan metterà alle strette il suo nemico e gli dirà di voler sapere se è il responsabile della morte di sua sorella e di suo cognato: nel bel mezzo del duro scontro, il manager oltre a stringere forte la mano del marito di Demet lo scaraventerà a terra. Fortunatamente l’ex fidanzato di Ayla eviterà il peggio, visto che riuscirà a separare i due nemici, nonostante darà l’impressione di credere alla versione di Ferit.

Quest’ultimo inoltre si scaglierà contro la sorella di Deniz, che ancora turbata per essere stata smascherata dal marito, affermerà tra le lacrime che non avrebbe mai potuto fare del male a suo fratello Demir. L’Aslan pur non avendo potuto dimostrare alla giustizia la colpevolezza di Hakan per l’assenza di prove concrete, otterrà il consenso per far tornare a vivere con lui suo nipote Bulut, per non farlo rimanere al fianco di un presunto assassino.

Pubblicità

Gli Onder dopo aver cercato di impedire a Ferit di farsi carico del nipote, si adegueranno alla sua volontà, ma soltanto per poco. Nello specifico Hakan e Demet troveranno per l’ennesima volta il modo per far allontanare l’Aslan dal nipote.