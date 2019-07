I due protagonisti principali dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si riavvicineranno negli episodi in onda la prossima settimana. Le anticipazioni infatti dicono che Nazli Piran e Ferit Aslan grazie all’ambasciatore giapponese Nakatami si allontaneranno dai loro amici un giorno e una notte. Arrivata all’hotel, la cuoca continuerà a fare dei dispetti al ricco imprenditore. La sorella di Asuman dopo aver battuto lo zio di Bulut al biliardo pur non avendo mai giocato, costringerà l’uomo a suonare il pianoforte per lei, per la scommessa fatta durante la partita.

Hakan sospetta di Nazli, la sorella di Asuman e Ferit accettano l’invito di Nakatami

Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019, Nazli mentre si troverà in compagnia di Manami apprenderà da un direttore di una banca di non poter richiedere un prestito a causa della sua disoccupazione, nonostante abbia saldato tutti i debiti contratti da Asuman. Nel frattempo Ayla, oltre a dire ad Hakan che la Piran sta fuggendo da Ferit, affermerà di essere sicura che la cuoca non provi amore nei confronti del suo ex fidanzato Deniz.

A quel punto la cantante si sfogherà con l’Onder, dicendogli che la sorella Asuman potrebbe essersi allontanata dall’Aslan perché forse ha paura di qualcosa. Il marito di Demet, dopo aver parlato con l’ex fidanzata di suo cognato, inizierà a sospettare che l’aspirante chef potrebbe nascondere un segreto al ricco imprenditore. Successivamente Nakatami chiederà a Nazli e Ferit di prendere parte ad una riunione giapponese.

Quest’ultimo farà subito presente all’ambasciatore che la cuoca non lavora più per lui perché ha deciso di aprire un ristorante. Nakatami dirà alla Piran che sua moglie ha una gran voglia di rivederla, riuscendo a convincerla ad accettare il suo invito. A quel punto lo zio di Bulut farà presente alla sorella di Asuman che dovranno trascorrere una notte a Sapanca. La cuoca rimarrà ferma nella sua decisione, precisando al suo ex titolare che le farà bene prendere un po’ di aria fresca. Una volta giunti a destinazione, la coinquilina di Fatos e Ferit si stuzzicheranno a vicenda.

L’Aslan suona al pianoforte per la Piran, la cuoca scopre che Deniz è innamorato di lei

Dopo aver vinto al biliardo la Piran chiederà all’Aslan di suonare il pianoforte per lei, nonostante l'architetto le dirà di non ricordarsi come si fa, e di non voler fare una brutta figura. La cuoca mentre il ricco imprenditore si adeguerà alla sua volontà, ricorderà i momenti che hanno passato insieme, compreso il bacio che si sono scambiati.

Ferit non appena Nazli gli dirà che nulla è perfetto, le chiederà di cucinare un ultimo pasto per lui. L’architetto spiazzerà la coinquilina di Fatos dicendole che da ora in poi non dovrà più chiamarlo signor Ferit. Quest’ultimo prima di ritornare a Istanbul con la cuoca, le dirà che forse un giorno le loro strade si incroceranno di nuovo. Nazli ritroverà nell’appartamento che condivide con la sorella e Fatos suo padre Kemal, che le farà avere i soldi necessari per consentirle di aprire il ristorante.

Dopo aver ringraziato il genitore, la Piran condividerà la sua felicità con Deniz. Quest’ultimo non troverà il coraggio per dichiarare il suo amore alla chef, visto che riuscirà a dirle soltanto di essersi innamorato. Nazli dopo aver ricevuto la visita di Ferit nel suo locale, si recherà a casa del fratello di Demet, e non la prenderà affatto bene quando capirà che la donna per cui ha perso la testa il musicista è lei.