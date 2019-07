La Serie TV turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta appassionando sempre più telespettatori in Italia. Negli episodi in onda ad inizio agosto su Canale 5, Ferit Aslan apprenderà che Nazli Piran insieme Asuman gli hanno fatto perdere la custodia di Bulut, tanto da decidere di vendicarsi di entrambe.

Bitter Sweet: Hakan rivela il segreto di Nazli e Asuman ad Alya

Le anticipazioni di Bitter Sweet sui nuovi episodi in programma ad inizio agosto sui teleschermi di Canale 5 si soffermano sulla scoperta del tradimento delle sorella Piran da parte di Ferit.

Nazli ha coperto Asuman, rea di aver sottratto i documenti sull'affido di Bulut all'Aslan per consegnarli ai coniugi Onder.

Un segreto che avrà le ore contate, quando Hakan sempre più geloso delle attenzioni che Demet rivolge al suo rivale, deciderà di rivelare la verità alla cantante. Tuttavia Alya non starà zitta, tanto da spifferare tutto a Deniz che deciderà di tenere la bocca cucita per non nuocere alla chef, di cui è follemente innamorato.

Nel frattempo la Piran aprirà un ristorante insieme a Manami, la sua professoressa di giapponese, dove l'Aslan diventerà il socio per il 50% in quanto non vuole fare a meno della vicinanza con la sua ex dipendente.

Deniz invia le prove del tradimento della Piran a Ferit

Le trame di Bitter Sweet raccontano che Deniz diventerà geloso quando vedrà Nazli e Ferit ballare abbracciati durante l'inaugurazione del ristorante.

Di conseguenza, il fratello di Demet mediterà una terribile vendetta dopo essere scappato dal locale in fretta e furia. Dall'altro canto, la Piran capirà di non essere indifferente al musicista, sebbene abbia intenzione di mantenere solo un rapporto d'amicizia con lui. L'uomo, a questo punto, in evidentemente stato alterato riverserà le sue ire contro l'Aslan. Infatti farà recapitare all'amico la penna usb contente le prove del piano organizzato da Asuman e la sorella alle sue spalle.

L'Aslan vuole vendere il ristorante di Nazli

Scoperto il tradimento, l'affarista si recherà ristorante della cuoca, dove le chiederà una spiegazione. Qui la ragazza con le lacrime agli occhi ammetterà di aver coperto le spalle a sua sorella. Il giorno dopo, Asuman sarà licenziata dalla Pusola Holding dallo zio di Bulut, sebbene lei creda che sia stata Demet dopo la scoperta della sua interruzione di gravidanza.

Poi l'Aslan avrà un chiarimento con Deniz dove capirà che è stato lui ad inviargli le prove in grado di dimostrare la colpevolezza delle due sorelle. Per ultimo, l'uomo userà le maniere forti con Nazli, tanto da rivelarle la sua intenzione di vendere il ristorante in quanto è socio al 50%. L'affarista e la cuoca riusciranno a fare pace? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.