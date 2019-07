L’appassionante soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni del ventiquattresimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 giovedì 11 luglio 2019, dicono che Deniz per l’ennesima volta spezzerà il cuore ad Ayla. Quest’ultima sempre più testarda e gelosa del rapporto nato tra il fratello di Demet e la cuoca Nazli Piran, rivelerà ciò che prova per il musicista nel bel mezzo di una sua esibizione.

Purtroppo il risultato non sarà quello sperato, perché Deniz andrà su tutte le furie, al tal punto da decidere di interrompere l'amicizia con la sua ex fidanzata.

Riassunto episodio di martedì 9 luglio

Nell'episodio del 9 luglio 2019, Nazli e Ferit dopo aver ritrovato Bulut a casa dei defunti Demir e Zeynep, hanno tranquillizzato Deniz. L’Aslan e la Piran si sono chiesti a vicenda se sono mai stati innamorati. Proprio quando il ricco imprenditore ha ricordato alla cuoca che la scorsa notte hanno bevuto insieme qualche bicchiere di troppo, si è risvegliato Bulut: quest’ultimo ha fatto sapere al suo adorato zio di essere scappato di casa.

Purtroppo il bambino dopo l’arrivo di Deniz e della polizia è stato costretto a tornare con gli Onder. Non appena il musicista e Ferit hanno detto ad Hakan di fare più attenzione al nipote, Demet ha affermato che lei e suo marito è come se fossero i genitori del minore. Intanto Engin e Fatos sono tornati a discutere al locale di Deniz, invece l’Aslan ha ripensato al bacio che ha dato a Nazli: quest’ultima ha detto alla sua coinquilina che andrà a lavorare più tardi e finirà prima per non avere nessun contatto con il suo datore di lavoro.

Asuman ha consigliato a Tarik di uscire con Fatos, invece la Piran ha scritto il nuovo menù del locale di Deniz. Infine Engin dopo aver fatto avere a Ferit dei biglietti per portare al teatro, Nazli ha chiesto a Fatos di andare allo stesso spettacolo con lui ricevendo un rifiuto.

Trama puntata dell’11 luglio: Ayla fa andare su tutte le furie Deniz

Nel corso della puntata in programmazione in Italia giovedì 11 luglio 2019, Ayla durante un suo nuovo concerto sarà sul punto di commettere una pazzia.

La cantante sarà intenzionata a svelare sul palco tutti i segreti del suo gruppo. Fortunatamente Fatos riuscirà a fermare in tempo la sua amica, ma prima del suo intervento Ayla arriverà a confessare in pubblico di essere ancora innamorata di Deniz. Purtroppo quest’ultimo non apprezzerà affatto il gesto della sua ex fidanzata: infatti dopo averle detto di non volerla avere nemmeno come amica, se ne andrà via dal suo locale molto furioso. Intanto Ferit non riuscirà a capire il motivo per cui Nazli fa il possibile per evitare di parlare con lui, ma soprattutto si domanderà come mai finge di non ricordare il bacio che si sono scambiati.

A quel punto l’Aslan farà di tutto per poter avere un confronto con la cuoca. La coinquilina di Fatos nel frattempo si convincerà che ciò che è successo tra lei e il suo datore di lavoro è soltanto un sogno. In particolare la cuoca avrà il timore che se l’Aslan dovesse scoprire che era a conoscenza del tradimento della sorella Asuman non vorrà più vederla.

Nazli per via della sua preoccupazione soffrirà in silenzio, rinunciando a confessare a Ferit i sentimenti che prova per lui.

Successivamente Demet dopo aver avuto dei malesseri improvvisi, deciderà di fare un test di gravidanza. La sorella di Deniz rimarrà sconvolta nell’apprendere di essere in stato interessante proprio nel momento sbagliato. A quel punto l’ex fidanzata dell'Aslan deciderà di fissare un appuntamento con una ginecologa per abortire, nascondendo al marito le sue intenzioni. Ferit scoprirà che la misteriosa ragazza per cui ha perso la testa il cognato di Hakan è la sua cuoca. Per finire Deniz mostrerà a Nazli un lato del suo carattere fino ad ora sconosciuto.