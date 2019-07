Non smette di sorprendere i telespettatori la soap opera di origini iberiche “Una vita”. Nelle puntate in programmazione in Italia la prossima settimana, Leonor Hildago dopo aver avuto la conferma che la sua amica Blanca Dicenta è cambiata a causa di Cristina Novoa, perderà le staffe. La figlia di Rosina Rubio dopo essersi scagliata contro la falsa religiosa accusandola di aver distrutto l’esistenza della moglie di Samuel, la smaschererà pubblicamente.

Pubblicità

Pubblicità

Tutti i paesani grazie alla giovane scrittrice apprenderanno quindi che la nuova arrivata ha raccontato delle menzogne su ordine di Ursula. Intanto quest’ultima dopo essere riuscita a convincere la figlia a rinchiudersi in una clinica, farà i conti con la sua domestica. In particolare Carmen preoccupata per la Dicenta Junior, rivelerà a Diego Alday la verità sulla creatura che sua cognata portava in grembo. Quest’ultimo verrà a conoscenza che la sua matrigna nel corso della notte si appresta a recarsi in misterioso convento.

Pubblicità

Arturo scopre che rimarrà cieco, Carmen fornisce a Diego la pista per ritrovare Moises

Le trame degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 15 a sabato 20 luglio 2019 rivelano che Blanca, sempre più convinta di aver dato alla luce una bambina morta, ribadirà ai suoi cari di voler entrare in convento. Intanto Peña tranquillizzerà Flora facendole sapere di aver gettato nell’immondizia la torta in cui ha messo il veleno per topi per errore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Successivamente Arturo si servirà dell’aiuto di Agustina per non far venire alla luce i suoi problemi di vista. Cristina su consiglio di Ursula manipolerà Susana, Celia, e Carmen. Nel contempo Samuel riuscirà a convincere il fratello Diego a far internare Blanca in una struttura psichiatrica.

Il colonnello Valverde apprenderà dal dottor Quiles che a causa della cataratta presto diventerà cieco. Lolita soffrirà per la partenza di Antonito a Parigi, invece Rosina si sentirà in colpa a causa della Novoa.

La madre di Leonor inizierà a credere di aver sbagliato a sposare Liberto dopo il decesso del marito Maximiliano. Felipe non farà fatica ad accorgersi che Cristina sta influenzando tutte le signore di Acacias 38, invece Carmen farà sapere a Diego che Ursula si reca spesso in un orfanotrofio. Quest’ultima intanto impedirà a Cristina di confessare a Blanca che è stata ingaggiata da lei. Arturo non metterà al corrente nessuno della sua malattia, invece Flora dopo essersi resa conto di amare Paquito, si farà confortare da Peña.

Pubblicità

Quest’ultimo convincerà la pasticciera ad accettare di vendere La Deliciosa come desidera Inigo. Anche Liberto capirà che Susana e Rosina sono turbate a causa della Novoa. Carmen rivelerà a Riera di aver voltato le spalle ad Ursula, mentre Diego si recherà nel convento che gli ha indicato la domestica in compagnia di Samuel, senza sospettare minimamente che suo fratello è complice della loro matrigna. Il maggiore degli Alday ritroverà il richiamo degli angeli che aveva preparato con la cognata per la nascita di loro figlio.

Pubblicità

Cristina smascherata da Leonor, Ursula decisa a vendicarsi della sua domestica

Silvia dopo essere stata respinta più volte da Arturo, si avvicinerà ad Esteban. Arturo nel contempo chiederà ad Ursula di fargli incontrare Cristina. Quest’ultima dopo essere stata smascherata da Leonor che la rimprovererà per aver ingannato tutti gli abitanti, si rifiuterà di parlare con il colonnello. Servante approfitterà dell’assenza dei Palacios, per dare avvio a delle riunioni tra i domestici. Durante un evento organizzato dal portinaio, Leonor farà ascoltare a tutti i presenti una registrazione della Novoa. Quest’ultima nella registrazione vocale ammetterà di essersi presa gioco dei vicini su richiesta di Ursula, che affermerà subito di essere estranea all’intricata faccenda.

In tutto il quartiere si scoprirà che Flora ha baciato il guardiano Paquito, invece Samuel farà sapere ad Ursula che a fornire l'indizio a Diego per ritrovare Moises è stata Carmen. Arturo apprenderà dall’oculista che potrà farsi operare soltanto quando perderà completamente la vista. Inigo si arrabbierà con Flora per essersi gettata tra le braccia di Paquito, invece il minore degli Alday mentre si troverà con il fratello comunicherà a Felipe e Leonor che il figlio di Blanca è stato rapito da Ursula. Infine quest’ultima deciderà di farla pagare a Carmen per aver fatto la spia.