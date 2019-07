Mancano circa 11 mesi al ritorno di Ultimo sul palco: a pochi giorni da "La Favola" che ha vissuto allo Stadio Olimpico davanti ad oltre 64 mila persone, il cantante ha annunciato le date e i luoghi in cui si esibirà dal vivo l'estate prossima. Radio Italia, partner del nuovo tour dell'artista negli stadi (per ora i concerti previsti sono otto, da Nord a Sud), ha fatto sapere che parte dell'incasso ottenuto dall'acquisto dei biglietti sarà devoluto all'UNICEF.

Ultimo svela le date del tour 2020: si parte a Firenze e si chiude a Roma

"Caricamento date stadi 2020 in corso 99,9%", è questa la didascalia della foto che ieri ha pubblicato Ultimo per preannunciare grandi novità in arrivo a breve. In effetti, a nemmeno 24 ore di distanza da questo messaggio, il 23enne ha postato su Instagram il calendario completo delle date che farà negli stadi l'estate prossima.

"Ecco le date, da giovedì alle 11:00 disponibili i biglietti", ha scritto il cantautore nel primo pomeriggio di oggi sotto la locandina ufficiale del tour che lo vede debuttare negli stadi a soli tre anni dall'inizio della sua carriera.

Poche parole, come è suo solito, ma fatti da parte del ragazzo: al momento, sono 8 gli eventi che vedranno Niccolò Moriconi suonare dal vivo dopo quasi un anno di pausa che ha deciso di prendersi al termine dell'evento allo Stadio Olimpico dello scorso 4 luglio.

Le date del primo tour di Ultimo negli stadi, dunque, sono le seguenti:

6 Giugno, Firenze (Artemio Franchi)

13 Giugno, Napoli (San Paolo)

19 Giugno, Milano (San Siro)

26 Giugno, Modena (Alberto Braglia)

4 Luglio, Pescara (Adriatico)

11 Luglio, Bari (San Nicola)

15 Luglio, Messina (San Filippo)

22 Luglio, Roma (Olimpico).

Ultimo dà in beneficenza parte del ricavato dei biglietti

Oltre che per le 8 date del suo primo tour negli stadi (visto il grande riscontro di pubblico che ha Ultimo, potrebbero diventare molte di più nei prossimi mesi), il secondo classificato del Festival di Sanremo 2019 sta facendo parlare per un altro nobile motivo.

Il sito di Radio Italia, che è la radio partner della tournée di Niccolò nel 2020, ha fatto sapere che il ragazzo ha deciso di devolvere parte dell'incasso che otterranno i suoi concerti all'UNICEF.

"Con il tour, Ultimo sosterrà il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che tutela in tutto il mondo i diritti dei bambini e contribuisce a migliorare la loro vita. Da sempre dalla parte degli ultimi, il cantante devolverà parte del ricavato dei biglietti ai progetti in Mali per la lotta alla malnutrizione e il sostegno nelle vaccinazioni".

Insomma, oltre a far innamorare migliaia di giovani e non (all'Olimpico il 4 luglio erano oltre 64 mila) con la sua musica, Ultimo è entrato nel cuore della gente anche per la sua vicinanza a chi è meno fortunato: in particolare, il 23enne ha deciso di stare dalla parte dei bambini che hanno bisogno e lo fa donando loro una parte dell'incasso che otterrà il suo attesissimo tour nell'estate del 2020.