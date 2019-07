Torna l'appuntamento dedicato alle notizie di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nelle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran saranno ai ferri corti dopo la scoperta del suo tradimento. Il piccolo Bulut, a questo punto, ideerà uno stratagemma per riavvicinare lo zio alla cuoca.

Bitter Sweet: Deniz geloso di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle puntate in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto, rivelano che Ferit inviterà Nazli a ballare durante la festa di inaugurazione dell'attività di ristorazione appena aperta.

Pubblicità

Pubblicità

Deniz, invece, si dimostrerà geloso nei confronti del suo amico, tanto da abbandonare in fretta e furia la sala, e, una volta arrivato a casa, comincerà a distruggere tutti gli oggetti a portata di mano.

L'Aslan scopre il tradimento di Nazli

Poi Deniz in preda all'ira spedirà la chiavetta usb all'Aslan per fargli capire la verità sulle sorelle Piran. Dopo la scoperta, l'affarista deciderà di chiudere il ristorante della cuoca e di Manami, se Asuman (İlayda Akdoğan) non cercasse di far cambiare idea a quest'ultimo.

Pubblicità

La ragazza, infatti, cercherà di convincere Ferit dell'innocenza di Nazli. Proprio quest'ultima penserà di tornare in Antiochia con la sorella, dopo la decisione irremovibile dello zio di Bulut.

Bulut vuole far riappacificare lo zio e la cuoca

Le trame di Bitter Sweet svelano che Nazli (Ozge Gurel) e Asuman decideranno di stabilirsi in Antiochia almeno per un anno per riprendere in mano il loro futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Fortunatamente Deniz convincerà Ferit (Can Yaman) a tornare sui suoi passi, tanto che quest'ultimo riuscirà a far tornare indietro la cuoca grazie ad una chiamata di Manami. Purtroppo i rapporti tra di loro resteranno tesi, nonostante Manami cerchi di riavvicinarli organizzando una riunione di lavoro con dei clienti giapponesi. Peccato che il piano non vada in porto, tanto che Bulut avrà un asso nella manica per risolvere la situazione.

Brutta lite tra Hakan e Demet

Intanto un uomo incaricato per la rimozione della macchina di Demir noterà un particolare, tanto da renderlo noto all'Aslan. Hakan (Necip Memili), invece, litigherà furiosamente con la moglie in quanto ha abortito senza prima informarlo. A tal proposito, Bulut spaventato dalla lite implorerà l'arrivo di Nazli e lo zio che si precipiteranno a casa degli Onder insieme a Deniz.

Pubblicità

Infine l'affarista non riuscirà a perdonare la cuoca mentre Demet (Alara Bozbey) avrà sempre più paura del suo diabolico consorte. Come avanzerà la storia? Non resta che attendere i nuovi sviluppi su questa avvincente serie tv di Canale 5.