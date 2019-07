E' andata in onda ieri la quinta puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che continua a registrare ascolti record, nonostante sia già alla sua sesta edizione. La coppia che ha catturato maggiormente l'attenzione dei telespettatori è stata sicuramente quella composta da Massimo e Ilaria, i quali hanno deciso di affrontarsi durante il falò di confronto finale.

Massimo ha appreso, poco prima di partire per il weekend da sogno con la single Elena, che la sua fidanzata aveva rifiutato di trascorrere il weekend con il single Javier.

Nonostante la forte attrazione e complicità tra i due, Ilaria non se l'è sentita di partire, confidando la sua situazione sentimentale al suo tentatore. Massimo, una volta saputa la decisione di Ilaria, ha deciso comunque di partire per il weekend con la sua tentatrice ed è proprio durante questo frangente di puntata che è accaduto l'impensabile.

Temptation Island: Massimo ed Elena e la scena che fa discutere il web

Alcune settimane fa, la storica autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia, ha rilasciato un'intervista anticipando dei retroscena molto particolari del programma.

La Mennoia, infatti, dichiarò che la redazione e la produzione avevano deciso di non mandare in onda alcune immagini per rispetto dei telespettatori. Si riferiva a quanto accaduto ieri sera?

Durante il weekend da sogno, infatti, Massimo ed Elena si sono avvicinati in modo molto particolare. Ilaria, chiamata nel pinnettu, ha assistito ad alcune immagini che riguardavano il suo fidanzato Massimo. Dopo una cena a lume di candela, i due si sono ritirati nelle rispettive stanze.

Ma, dopo soli 5 minuti, Massimo è uscito dalla stanza per fumare una sigaretta. Successivamente prova a svegliare la single Elena andando a bussare alla sua porta. La tentatrice esce dalla stanza e, da quel momento in poi, è accaduto qualcosa che ha fatto discutere i telespettatori.

In molti si sono fiondati sul profilo ufficiale Instagram del reality per commentare la vicenda. "Non potevano mettere le telecamere ad infrarossi perché altrimenti si sarebbe visto tutto lo schifo che hanno fatto" e ancora "Ad un certo punto sembrava stessero...".

Durante il video, infatti, si può notare i due molto vicini, la single Elena seduta in braccio a Massimo.

La scena è totalmente al buio quindi nessuno può affermare con certezza cosa sia successo. Fatto sta che l'audio mandato in onda non lascia spazio ai dubbi. Rumori di alcuni baci e gemiti fanno intendere che ci sia stato un incontro molto ravvicinato tra i due.

Temptation Island: le anticipazioni della sesta puntata

Lunedì 29 Luglio avremo modo di assistere al sesto appuntamento di Temptation Island, dove andrà in onda l'epilogo del confronto finale tra Massimo e Ilaria: usciranno insieme o separati?

Inoltre vedremo i weekend da sogno e i falò di confronto finali delle rispettive coppie rimaste. Katia e Vittorio, Nicola e Sabrina: usciranno indenni dall'isola delle tentazioni o la loro relazione finirà Lunedì?

Inoltre, Martedì 30 Luglio, assisteremo alla puntata finale del reality: molto probabilmente la redazione ci farà vedere cos'è successo dopo la fine delle registrazioni del programma. Sapremo quindi chi sta ancora insieme e chi invece ha deciso di prendere una strada diversa dal proprio ex compagno.