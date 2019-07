Continuano le vicende dei protagonisti della nuova soap turca “Bitter Sweet ingredienti d’amore”. Nel corso della settimana che andrà dal 15 al 19 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti il ricatto di Asuman nei confronti di Demet, decisa a nascondere la gravidanza a suo marito. Anche Nazli non passerà momenti felici in quanto a causa di una clausola contrattuale sarà costretta a lavorare ancora per Ferit nonostante la sua volontà di andare via.

Pubblicità

Pubblicità

Asuman ricatterà Demet

Demet determinata a interrompere la sua gravidanza si recherà in una clinica, ma la donna riuscirà davvero a compiere un gesto così crudele? Nel frattempo Asuman scoprirà tutto e deciderà di sfruttare il tutto a suo vantaggio. Comincerà a ricattare Demet minacciandola di rivelare tutto ad Hakan se lei dovesse rivelare che le foto sono state scattate da lei.

Nazli in grande difficoltà

Per Nazli arriverà un momento davvero difficile da affrontare.

Pubblicità

La donna infatti si mostrerà parecchio indecisa nell’accettare o meno la proposta di lavoro di Deniz. Nazli alla fine deciderà di abbandonare anche il lavoro offertole da Ferit e questa sua decisione spiazzerà entrambi gli uomini che se la contendono. Demet e Asuman continueranno a farsi la guerra e a lanciarsi minacce reciproche anche sul posto di lavoro in un clima tutt’altro che sereno. Hakan si presenterà a sorpresa ad una riunione di lavoro dove non era stato convocato con il chiaro intento di far arrabbiare Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ci riuscirà? Ferit poi raggiungerà Nazli il piccolo Bulut e Deniz a pranzo.

Nazli decisa ad allontanarsi da quanto compiuto da Asuman decide di lasciare il lavoro offertole da Ferit. Ma lui non prenderà bene la notizia e la obbligherà a rispettare la clausola rescissoria, consistente nel pagamento di una grossa cifra, qualora intenda sul serio lasciare il lavoro. Nazli essendo priva del denaro necessario per poter sciogliere prima il contratto sarà quindi costretta a prestare ancora servizio nonostante la sua volontà di andare via.

La sua amica poi le proporrà di aprire un ristorante ma anche questo sogno svanirà subito a causa della mancanza di denaro. Nazli triste per il sogno svanito del ristorante e per la mancanza di denaro per poter chiudere il contratto con Ferit si mostrerà sempre più insofferente sul posto di lavoro. Deniz pronto a risollevare il morale di Nazli si offrirà di anticipare la somma di denaro per Ferit ma la donna rifiuterà, pur di non indebitarsi. Fatos ed Engin si fidanzeranno in maniera ufficiale.

Pubblicità

Demet invece otterrà un voto da suo fratello e potrà quindi occuparsi delle pubbliche relazioni dell’azienda.