Il 14 ottobre torna Il Paradiso delle signore con nuovi personaggi e nuove trame. Al centro degli episodi ritroveremo Vittorio Conti, il pubblicitario che dopo la morte dell'amico Pietro Mori ha deciso di diventare imprenditore e di riaprire il Paradiso. L'uomo ha dovuto affrontare l'ostilità di Umberto Guarnieri, che voleva distruggere il grande magazzino per costruire una torre, simbolo del suo ego. Il banchiere attraverso il ricatto è riuscito a separare Conti da Andreina Mandelli, la donna che l'imprenditore era deciso a sposare, ma alla fine ha rinunciato al suo grande progetto per il bene della figlia.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre come abbiamo visto nella parte finale della terza stagione del Paradiso, il rapporto tra i due uomini è diventato meno teso dopo che i due si sono alleati per salvare Marta.

Marta e Vittorio non possono diventare genitori

Dopo tutte le difficoltà superate nella precedente stagione la Guarnieri e Conti decidono di convolare a nozze. Tuttavia la loro felicità sarà ben presto oscurata da una scoperta molto triste: la coppia non potrà avere figli.

Pubblicità

Vedremo se questo dolore unirà la coppia ancora di più o se sarà motivo di allontanamento. Inoltre il fatto di non poter avere figli biologici non esclude che Marta e Vittorio decidano comunque di diventare genitori adottando dei bambini. Il Paradiso delle signore, infatti, ha sempre affrontato sin dalle prime stagioni e continua ad affrontare tematiche sociali importanti, che continuano ad essere presenti nella vita delle persone ieri come oggi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Un'altra coppia che dovrà affrontare delle difficoltà sarà quella formata da Salvatore e Gabriella. Alla fine della terza stagione, dopo lunghi e tristi mesi per Gabriella, Salvatore si è finalmente accorto della ragazza e i due hanno iniziato a frequentarsi. Tuttavia durante la chiusura estiva del Paradiso sembra che la coppia non abbia avuto la possibilità di vedersi, dato che la Rossi era a Parigi per formarsi come stilista, e ciò potrebbe portare la loro relazione in crisi.

La Venere è molto cambiata dalle prime puntate della precedente stagione. Abbiamo visto il personaggio trasformarsi da ragazzina con "la testa tra le nuvole" in una donna che piano piano prende consapevolezza sempre di più delle sue capacità e dei suoi desideri. Riuscirà il giovane Salvo a stare "al passo" con l'amata?

Un nuovo personaggio in casa Amato

Dopo la partenza del figlio maggiore la signora Agnese non avrà tempo per essere triste: infatti arriverà dalla Sicilia un altro Amato, cugino di Salvo, Tina e Antonio.

Pubblicità

Il ragazzo giungerà a Milano alla ricerca di nuove possibilità. Per quanto riguarda i Guarnieri oltre al matrimonio di Marta vedremo il rapporto tra Adelaide e Umberto diventare sempre più solido. La contessa riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno d'amore con l'uomo che ha sempre desiderato?