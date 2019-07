Gli spoiler delle puntate della soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore" in onda dal 15 al 19 luglio sottolineano che avrà inizio una guerra tra due ex complici destinate a diventare rivali. Si tratta di Asuman e Demet che si renderanno protagoniste di un acceso diverbio. La moglie di Hakan si recherà nella clinica privata del suo medico di fiducia per effettuare un'interruzione di gravidanza. La sorella di Nazli, dopo aver scoperto le intenzioni della donna, la ricatterà dicendo che, se dovesse trapelare qualcosa sulle foto scattate da lei, immediatamente informerà Hakan dell'aborto a sua insaputa.

Un'altra vicenda riguarderà Nazli che rifletterà sull'importante offerta di lavoro che le ha fatto Deniz, il quale sarebbe disposto ad assumerla nel suo locale.

Nazli vuole lasciare il lavoro alla villa

La giovane chef, nonostante i dubbi in merito al nuovo impiego, sarà comunque piuttosto decisa nel voler abbandonare il lavoro presso la villa di Aslan. La presa di posizione della ragazza lascerà senza parole Ferit e l'amico Deniz, i quali in futuro potrebbero ritrovarsi ad essere rivali in amore.

Asuman e Demet saranno sempre più l'una contro l'altra, infatti tra di loro scoppierà un altro litigio sul luogo di lavoro con minacce reciproche. Intanto proseguiranno i contrasti tra Ferit e Hakan: quest'ultimo, in particolare, parteciperà ad una riunione aziendale alla quale non era gradita la sua presenza proprio per provocare il rivale.

Successivamente Ferit (Can Yaman) si recherà a pranzo con Deniz e Nazli, e soprattutto con il piccolo Bulut.

L'imprenditore vicino a scoprire la verità sul conto di Asuman

Ferit ed Engin otterranno delle risposte importanti dopo aver fatto delle ricerche dettagliate sul conto di Asuman.

Nazli, intanto, convinta che non sia più il caso di continuare a lavorare per Aslan dopo quello che ha fatto sua sorella, gli presenterà le sue dimissioni. L'uomo d'affari, piuttosto contrariato, non avrà alcuna intenzione di fare sconti alla sua dipendente, ricordandole che nel contratto in essere vige una clausola che prevede il versamento di centomila lire turche se dovesse decidere di andar via prima della scadenza dell'accordo.

Demet vuole conquistare la fiducia di Ferit

Nazli, non avendo a disposizione il denaro necessario per svincolarsi dal suo impiego presso la residenza di Aslan, suo malgrado dovrà rinunciare alle dimissioni.

Intanto per la giovane chef arriverà una bella proposta dall'amica Manami, la quale le chiederà di aprire un ristorante con lei. Tuttavia, in un primo momento la protagonista di Bitter Sweet dovrà frenare i facili entusiasmi, essendo ancora vincolata all'impiego alla villa di Ferit. La situazione cambierà al momento della scadenza naturale del contratto, quando la giovane finalmente potrà impegnarsi nel realizzare il suo grande sogno: inaugurare un ristorante tutto suo a Istanbul.

Infine Demet si impegnerà a fondo per conquistare la fiducia di Ferit, avendo tutte le intenzioni di ricucire i rapporti con lui dopo le ultime incomprensioni.