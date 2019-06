Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore continua a collezionare ottimi ascolti tv, rendendo orgogliosa la Mediaset per aver puntato tutto sulla soap turca. I telespettatori sono ammaliati da questa favola d'amore dal sapore 'dolceamaro' che ha come protagonista un’aspirante cuoca di nome Nazli e il burbero affarista della Pusula Holding, Ferit Aslan. La serie televisiva conta 26 puntate, ma in Italia ogni puntata viene divisa in tre episodi. Attualmente sono andati in onda 15 episodi, tutti concentrati sulla battaglia legale per l'affidamento esclusivo del piccolo Bulut, rimasto orfano dopo il brutto incidente stradale che gli ha strappato i suoi genitori.

Per ora, il giudice lo ha affidato momentaneamente agli zii Demet e Hakan, due coniugi spregevoli e malvagi che sono interessati al bambino solo per ottenere il 48% delle azioni della Pusula Holding. Che cosa succederà nel 16° episodio che andrà in onda lunedì 1 luglio su Canale 5? Vi anticipiamo che Hakan sarà molto triste, al punto di arrivare a piangere, mentre Nazli scoprirà la verità su Demet e Ferit.

Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore del 1 luglio: Hakan piange

È notte fonda e Bulut si sveglia di soprassalto con le lacrime agli occhi.

Le sue grida arrivano alle orecchie di Hakan che, non vedendo Melis o Demet calmare l'animo del bambino, decide di pensarci lui. Il bambino gli confida tutte le sue paure, ovvero come crescerà senza i genitori visto che tutti i suoi amichetti hanno ancora la mamma e il papà. Per un attimo, negli occhi del marito di Demet si vede un'ombra di pentimento per aver commissionato l’omicidio di Zeynep e Demir.

Un'ombra velata che sparisce subito quando dagli occhi di Hakan scende una piccola lacrima.

L'uomo confida al bambino che anche lui è cresciuto senza i genitori e che loro sono morti per lui. Bulut lo abbraccia di sorpresa e gli sussurra che ci sarà ogni volta che lui avrà bisogno di parlare dei suoi genitori. Questa scena di rara tenerezza viene interrotta dall'entrata di Demet, la quale rimane di stucco nel vedere il marito abbracciare il nipotino.

Spoiler Dolunay di lunedì 1 luglio: Nazli scopre la verità su Demet e Ferit

Nell'episodio di Bitter Sweet, in onda lunedì 1 luglio su Canale 5, vengono a galla delle verità che lasceranno a bocca aperta i telespettatori.

La prima verità riguarda la morte dei genitori di Bulut. Infatti, nell'episodio precedente si è scoperto che è stato Hakan a ordinare al suo scagnozzo di manomettere i freni dell'automobile di Demir, affinché perdesse la vita insieme alla moglie Zeynep. Ora la sua macchina è nel garage della Pusula Holding perché Ferit vuole farla controllare dal suo meccanico di fiducia. Il signor Onder ordina a un suo scagnozzo di eliminare quella prova che potrebbe incastrarlo per omicidio.

Nel frattempo, Demet va a trovare Ferit a casa sua. La donna viene accolta in maniera fredda dall'affascinante e burbero affarista. Non sopportando questo trattamento, confida all'aspirante cuoca che lei e Ferit stavano per sposarsi e che si sono lasciati a causa di alcune incomprensioni. Nazli, convinta che Ferit non voglia andare a trovare Bulut per via dei dissapori personali tra lui e la sua ex, lo bacchetta dicendo che non può reprimere il nipotino o giudicarla.

La loro accesa discussione viene interrotta dall'arrivo di Deniz, ansioso di passare un po’ di tempo con la studentessa. I due si mettono in cucina per preparare il menù del giorno per l'ammalato Ferit, mentre quest'ultimo guarda infastidito la loro complicità.