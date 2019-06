Sta per arrivare su Canale 5 la nuova serie statunitense Manifest, un mix di fantascienza, mistero e dramma familiare. La serie ha debuttato nella stagione televisiva 2018-2019 sull'emittente NBC ed è già andata in onda anche in Italia su Premium Stories in contemporanea con gli Stati Uniti. Manifest ha una sola stagione composta da 16 episodi e ha ottenuto il rinnovo per la seconda nell'aprile di quest'anno. I primi tre episodi saranno trasmessi in chiaro da Canale 5 mercoledì 3 luglio.

La serie racconta le vicende dei passeggeri di un aereo di linea che scompare misteriosamente durante un volo transoceanico e riappare cinque anni dopo. Quando atterra a New York avviene la rivelazione scioccante: mentre per i passeggeri e l’equipaggio sono passate poche ore, per i loro cari si è trattato di cinque anni trascorsi ad accettare la perdita dei loro cari. Un po’ mystery e un po’ dramma familiare, Manifest si concentra sulle problematiche della famiglia Stone e sui misteri dietro l'inspiegabile evento.

Manifest, episodi 1 e 2: anticipazioni 'È solo l'inizio' e 'Il rientro'

Il 3 luglio debutterà su Canale 5 la serie Manifest con i primi tre episodi. Nel pilot 'E' solo l'inizio', la famiglia Stone sta tornando a New York dopo una vacanza in Giamaica. Il gruppo si separa e prende due voli differenti: i fratelli Michaela e Ben con il figlio Cal prendono il volo successivo a quello previsto, mentre su quest'ultimo viaggiano la moglie di Ben con l'altra figlia Olive e i genitori di Ben e Michaela.

Quando l’aereo con a bordo Ben, Michaela e Cal atterra a New York, per loro sono trascorse solo poche ore, per il resto dell'umanità si è trattato di cinque anni. Nel secondo episodio, 'Il rientro', i passeggeri del misterioso volo 828 sono tenuti sotto controllo dalla Sicurezza Nazionale mentre cercano di riprendere a vivere una vita normale, anche se i cambiamenti sono difficili da accettare come il fatto che il fidanzato di Michaela si sia sposato con la migliore amica di lei.

Inoltre, la giovane poliziotta e il fratello Ben devono affrontare la notizia della morte della madre e lui il fatto che la moglie abbia un altro uomo. Cal, malato terminale prima di prendere l'aereo, adesso è il candidato ideale per una cura sperimentale. Questi problemi ed altri ancora affliggono la famiglia Stone e gli altri passeggeri che iniziano a sentire nella testa delle strane voci. Intanto, dopo lo scoppio improvviso dell'aereo, una passeggera comincia a parlare con i media e successivamente viene uccisa.

Manifest, trama terzo episodio 'Turbolenza'

Il terzo episodio della serie Manifest, sempre in onda il 3 luglio, ha come titolo 'Turbolenza'. Ben e Michaela indagano sulla morte della passeggera Kelly perché pensano sia collegata al misterioso evento in cui sono stati coinvolti. In seguito la governante della vittima confessa l'omicidio mentre la Sicurezza Nazionale prende in custodia il cadavere. Nel frattempo, dalle analisi fatte a Cal, risulta un particolare insolito nel sangue del bambino.