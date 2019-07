Nelle ultime settimane si è spesso parlato della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I fan della coppia, abituati a vederli felicissimi insieme, non avrebbero mai pensato che da un giorno all'altro sarebbe avvenuta la rottura. I due hanno comunicato sui social di essersi lasciati e l'ex protagonista del GF Vip si è mostrata particolarmente provata sui suoi profili social. All'ex di Cecilia Rodriguez sono stati invece attribuiti diversi flirt già nei giorni successivi alla rottura, l'ultimo con Isabella De Candia, con la quale il ragazzo dovrebbe essere ufficialmente fidanzato secondo Spy.

Pubblicità

Pubblicità

Sempre il settimanale in questione ha rivelato alcuni dettagli inediti della rottura tra i Fralemi, appellativo con il quale i fan della coppia amavano chiamarli: sarebbe avvenuta una lite furiosa a Cannes.

Le rivelazioni del settimanale Spy su Francesco Monte e Giulia Salemi

In base a quanto riporta il settimanale in edicola oggi, la rottura definitiva tra Giulia Salemi e Francesco Monte sarebbe avvenuta a Cannes, dove i due avrebbero avuto un litigio furioso nel corso della notte ed in seguito al quale si sarebbero detti addio.

Pubblicità

Spy conferma inoltre che Isabella De Candia, ragazza con cui l'ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato, sarebbe stata fatta conoscere a Monte dall'amico Pio D'Antini del duo Pio e Amedeo. La ragazza in questione sarebbe una delle migliori amiche della moglie del comico, con cui Francesco avrebbe condiviso delle cene fin da tempi non sospetti. Secondo quanto rivelato da Spy, sarebbe proprio lì che è nato l'amore tra i due, periodo in cui, almeno in maniera pubblica, il ragazzo stava ancora con la bella influencer.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Dopo la rottura con la Salemi, parecchi avvistamenti di Monte con Isa

Anche Isa, così come Monte, avrebbe lasciato il suo compagno prima di mettersi con l'ex di Uomini e Donne. Gli avvistamenti tra i due sarebbero iniziati proprio dopo la fine della relazione tra i Fralemi. Isa e Francesco al momento starebbero vivendo il loro amore con discrezione, senza volerlo renderlo pubblico sui social. L'ex coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip sta dunque continuando a vivere la propria vita.

L'italo-persiana si è mostrata molto amareggiata per la rottura con Francesco. Fin dai tempi del GF la ragazza aveva molto creduto a questa relazione, al contrario dell'uomo mostratosi sempre un po' più restio nell'intraprendere questa nuova relazione. Alcuni giorni fa, proprio un'amica dell'influencer di cui non è però noto il nome, ha rivelato al settimanale Nuovo che l'ex della Rodriguez era troppo pesante con la Salemi e che l'aveva utilizzata per ripulirsi l'immagine dopo la storia della canna-gate all'Isola dei Famosi.