Debutterà su Rai Uno questa sera, 25 giugno, alle 21:25 la Serie TV The Resident, un medical drama dell'emittente statunitense Fox composto, al momento, da due stagioni e rinnovato per un terzo ciclo di episodi. Rispetto ad altre serie medical, The Resident cerca di mostrare il lato oscuro del sistema sanitario statunitense, caratterizzato anche da episodi di malasanità, intrighi e strategie di marketing. Lo show mostra al pubblico le dinamiche ospedaliere tra livelli gerarchici e questioni di investimento, tutto ciò che di tecnico sta dietro una struttura sanitaria americana.

La serie è già andata in onda in Italia sul canale Fox Life. Su Rai Uno verrà proposta la prima stagione che si compone di 14 episodi. Questa sera andranno in onda i primi tre episodi. Dopo la messa in onda saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

The Resident: trama, personaggi e cast

La serie The Resident è ambientata al Chastain Park Memorial Hospital di Seattle e i quattro personaggi principali sono tre medici che si trovano in diverse fasi della loro carriera (un 'intern', un 'resident' e il primario di chirurgia) e una giovane e determinata infermiera. Attorno a loro ruotano altri personaggi tra chirurghi, manager e staff medico.

L'intern è il dottor Devon Pravesh (interpretato da Manish Dayal), un neolaureato idealista assunto nell'ospedale di Seattle che si scontra con la dura realtà della sua professione. Il giovane viene istruito, anche a rapportarsi con il lato oscuro del mestiere, dal resident Conrad Hawkins (Matt Czuchry).

Al Chastain Park domina su tutti il chirurgo Randolph Bell (Bruce Greenwood). Il dottore nasconde un problema che lo rende inidoneo ad operare, ricatta i colleghi che ne sono a conoscenza e insabbia i suoi errori che in sala operatoria causano anche la morte di alcuni pazienti.

L’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp), che ha un rapporto sentimentale instabile con Conrad, è la più preparata tra le infermiere dell'ospedale. Nella struttura si distinguono la dottoressa Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson), un talentuoso chirurgo di origini nigeriane che si scontra quotidianamente con i pregiudizi razziali, e l'astuta manager Renata Thorpe (interpretata da Moran Atias).

I primi tre episodi di The Resident anche in streaming su RaiPlay

Questa sera andranno in onda su Rai Uno gli episodi 1, 2 e 3 della prima stagione.

Nel primo dal titolo 'Primo Giorno' il capo di chirurgia, il dottor Bell, crea problemi durante un’appendicectomia poichè ha continui tremori ad una mano. Nel frattempo arriva in ospedale il tirocinante Devon, guidato dal resident Conrad. Nel secondo episodio, 'Independence Day', i medici affrontano il caso di un giovane con un problema cardiaco, mentre Devon si trova a dover gestire da solo il pronto soccorso a causa della mancanza di personale.

Il terzo episodio, 'Compagni d’armi', vede l'arrivo al Chastain di un paziente privo di assicurazione. I medici cercano di aiutarlo mentre combattono con gli amministratori dell'ospedale. I tre episodi saranno disponibili anche in streaming sul sito ufficiale RaiPlay o attraverso l'utilizzo dell'omonima app per guardare i contenuti in mobilità su smartphone o tablet.