Ritroviamo anche questa settimana, nei palinsesti estivi di Mediaset, l'appuntamento con la serie drammatica, "Chicago Fire", interpretata un nutrito cast di attori fra cui ricordiamo Jesse Spencer, Monica Raymund, David Engeberg ed Eamonn Walker. Martedì 23 luglio, infatti, sarà trasmessa in primetime su Italia 1 la terza puntata della sesta stagione della serie, in cui verranno trasmessi gli episodi 7 ed 8.

Pubblicità

Pubblicità

Il primo sarà intitolato "Veri eroi", mentre il secondo si chiamerà "Coinquilini". Per tutti coloro che non avranno modo di seguire il nuovo appuntamento di "Chicago Fire" in diretta su Italia 1, sappiate che avrete sempre la possibilità di vederlo in replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere online la replica della terza puntata di 'Chicago fire'

Nel dettaglio, si segnala che le repliche degli episodi 7 e 8 saranno disponibili solo ed esclusivamente in streaming sul sito on demand Mediaset Play.

Pubblicità

Tale sito è una piattaforma online in cui vengono caricati tutti gli show e tutte le serie che giornalmente vanno in onda sui canali Mediaset. Tutti i video sono suddivisi per genere e per programma televisivo, basta soltanto inserire il nome dello show che vi interessa nel motore di ricerca del sito e vi apparirà la pagina inerente con tutte le repliche. Si segnala che la visione delle repliche su Mediaset Play è riservata soltanto agli utenti registrati, quindi è necessario registrarsi al sito prima di poter visionare qualsiasi video.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Da non dimenticare, inoltre, che la registrazione a Mediaset Play fornisce anche agli utenti la possibilità di scaricare un'app con cui guardare i contenuti Mediaset anche sui dispositivi mobili (smartphone e tablet di ultima generazione).

Anticipazioni episodi 7 ed 8

Le anticipazioni della terza puntata di "Chicago Fire" ci segnalano che Brett dovrà prendere un'importante decisione per salvare la vita ad una persona molto cara alla caserma dei pompieri.

Otis organizzerà al meglio l'apertura del Molly'North per impressionare Lily. Boden salverà un cantante Blues dall'incendio del suo appartamento e né rimarrà estremamente colpita. Ramon verrà aggredito e poi operato d'urgenza, riuscendo a riprendersi poco dopo. Nell'ottavo episodio, Dawson salverà una ragazza durante una chiamata, per poi scoprire che la giovane vive insieme a suo padre che è dipendente dagli antidolorifici.

Pubblicità

Nel corso di una chiamata, Hermann perderà la pazienza con un ufficiale delle forze dell'ordine e litigherà animatamente con lui. Cruz e Otis si impegneranno a scoprire chi sia l'uomo con cui si sta vedendo Brett. Arriverà il fratello di Donna in città, Julian, ed il suo arrivo desterà i sospetti di Boden.