Anche questa settimana avremo modo di ammirare su Italia 1 un nuovo avvincente appuntamento con la Serie TV statunitense "Chicago Fire". Martedì 23 luglio, infatti, andranno in onda in primetime gli episodi 7 e 8 della sesta stagione, rispettivamente intitolati "Veri eroi" e "Coinquilini". Nel primo si organizzerà l'apertura del Molly's North e verrà salvato un cantante blues da un incendio, e nel secondo Dawson dovrà aiutare una ragazza a gestire la dipendenza del padre e arriverà in città il fratello di Donna, Julian.

Boden salverà un cantante da un incendio

Le anticipazioni dell'episodio 7 ci segnalano che Brett sarà costretto a prendere sul campo una decisione importante destinata a salvare la vita a qualcuno di molto vicino alla caserma. Cercando di impressionare Lily, Otis cercherà di organizzare al meglio l'apertura del Molly's North. Boden salverà un cantante blues da un edificio in fiamme e ne rimarrà emotivamente coinvolta. Nel frattempo, Brett ritornerà a pensare alla sua relazione con Antonio Dawson e a cosa è successo fra di loro l'ultima volta che si sono incontrati.

Hermann litiga con un poliziotto

Le anticipazioni dell'episodio 8 ci segnalano che dopo aver salvato una ragazza, Dawson è costretta a prendere una decisione importante quando scopre che il padre della giovane è dipendente dagli antidolorifici. Intanto, Hermann perde la pazienza e si mette a discutere animatamente con un ufficiale di polizia dopo aver risposto ad una chiamata d'emergenza. Otis e Cruz saranno occupati in una missione per scoprire l'identità dell'uomo che sta frequentando Brett. Boden inizierà a nutrire forti dubbi su Julian e sulle sue buone intenzioni, quando il ragazzo arriverà in città per incontrare sua sorella, Donna.

Cast e ascolti

Si segnala che il cast presente nella sesta stagione della serie non sarà molto differente da quelle precedenti. Ad interpretare Brett, infatti, ritroveremo sempre Kara Kilmer, nel ruolo di Otis ci sarà Yuri Sardarov, in quello di Boden rivedremo nuovamente Eamonn Walker, in quello di Matthew Casey ci sarà Jesse Spencer, mentre Dawson sarà ancora interpretata dalla bravissima Monica Raymund.

Si segnala inoltre che nonostante la serie "Chicago Fire" sia giunta ormai alla sua sesta stagione, il pubblico di Italia 1 non sembra essere stanco dei suoi casi e delle vicende dei suoi personaggi. La puntata della scorsa settimana, infatti, è stata seguita da 1.122.000 telespettatori con uno share del 6.5%, dati che non gli hanno permesso di avere i migliori ascolti della serata, ma che gli hanno dato la possibilità di imporsi sul suo diretto concorrente, Rai 2 in cui andava in onda la serie Squadra Speciale Cobra 11 (774.000 spettatori con uno share del 4.5%).