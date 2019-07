Continuano le segnalazioni sulle coppie superstiti di Temptation Island. Ad un passo dall’epilogo del reality sui sentimenti resta ancora in bilico il destino di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. La coppia ha deciso di partecipare al programma televisivo di Canale 5 per i dubbi della quarantaduenne legati alla differenza di età. In passato la piemontese, madre di 4 figli, si è sempre relazionato con uomini più grandi di lei.

Ora da due anni e mezzo sta vivendo un’esperienza del tutto nuova con il trentenne sardo. “Mai avrei pensato di avere una relazione con un ragazzo tanto più giovane e vorrei capire se continuare ad investire in questa relazione” - aveva dichiarato la Martinengo prima di varcare l’ingresso del villaggio di Santa Margherita di Pula.

Gli equilibri sono diventati ancora più precari nel corso dell’avventura a Temptation Island con Sabrina che si è avvicinata sempre più a Giulio Raselli mentre Nicola ha trovato un’ottima intesa con Maddalena Vaselli.

Secondo alcune indiscrezioni la coppia avrebbe deciso di separarsi dopo il falò di confronto ma, come riportato da Il Vicolo delle News, qualcosa sarebbe cambiato negli ultimi giorni con Sabrina che sarebbe stata sorpresa passeggiare con il fidanzato a Saluzzo, in provincia di Cuneo.

I dubbi della Martinengo e il feeling con Giulio Raselli

La relazione tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde rischia di naufragare definitivamente all’Is Morus Relais tra una tentazione e l’altra.

In un primo momento Sabrina sembrava preoccupata soprattutto dalla differenza di età con la piemontese, più grande di 12 anni, che temeva che il fidanzato alla lunga potesse allontanarsi da lei per tale motivo. Nel villaggio dei single gli equilibri sono mutati con Sabrina che è rimasta colpita della personalità di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. “Nonostante l’età, lo vedo più maturo di Nicola” - ha ripetuto più volte la Martinengo.

Dall’altra parte il trentenne sardo non ha gradito il comportamento della fidanzata ed ha iniziato a confidarsi con Maddalena Vaselli. Un’intesa che è cresciuta di giorno in giorno con Sabrina che ha ammesso di aver spinto il fidanzato verso la tentatrice con il suo comportamento. “Ci sta che può essere attratto da una ragazza più giovane”.

La coppia si sarebbe separata al falò, i rumors sulla passeggiata a Saluzzo

Ad un passo dall’epilogo dell’avventura a Temptation Island si intensificano i rumors sul futuro di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

Secondo quanto riferito da Il Vicolo delle News la coppia avrebbe deciso di interrompere la relazione dopo il confronto al falò per quanto accaduto nel periodo trascorso nel villaggio di Santa Margherita di Pula. Il portale, però, riferisce che la situazione potrebbe essere ulteriormente essere mutata secondo alcune segnalazioni circolate nelle ultime ore.

In particolare Sabrina e Nicola sarebbero stati visti passeggiare insieme a Saluzzo, paese di origine della Martinengo. Indiscrezioni che non sono state confermate al momento dai diretti interessati che non possono rilasciare dichiarazioni o pubblicare post in merito all’esperienza nel reality sui sentimenti fino al termine del percorso nel programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia.