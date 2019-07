Nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola, "Una vita", interpretata fra gli altri da Montserrat Alcoverro (Ursula Dicenta) e Ines Aldea (Celia Verdej). Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 22 al 27 luglio, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi su Canale 5 ed il sabato in prima serata su Rete 4. Al centro di tutte le vicende di questa settimana ci saranno i problemi di vista di Arturo, le manipolazioni di Ursula e l'incontro fra Diego e Blanca.

La cataratta di Arturo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Samuel e Diego riveleranno a Leonor e Felipe che il piccolo Moises è vivo. Arturo deciderà di operarsi per guarire la sua cataratta ma il medico gli consiglierà di aspettare che la sua cecità diventi prima completa. Inigo scoprirà che Flora e Paquito si sono baciati e temerà che questo possa influire negativamente su "La Deliciosa".

Dopo aver sentito il parere del medico sulla sua cataratta, Arturo deciderà di non raccontare a Silvia delle sue reali condizioni di salute. Samuel riuscirà a convincere Blanca a posticipare il suo viaggio verso il convento. Sovrastata dai sensi di colpa, Cristina si rifiuterà di manipolare Arturo. Ursula ordinerà ad un suo scagnozzo di ferire ad una mano la povera Carmen. Servante convincerà Paquito a rivelare a tutti che è stata Flora e baciarlo e non il contrario.

Dopo aver saputo del ferimento di Carmen, Riera giurerà vendetta nei confronti di Ursula. Poco dopo, infatti, si recherà da Diego e gli chiederà di aiutarlo a sconfiggere Ursula in cambio del suo appoggio nelle ricerche del piccolo Moises. Cristina rivelerà a Leonor di aver manipolato tutti perché ricattata da Ursula. Silvia abbraccerà Esteban davanti a tutti, dopo che quest'ultimo le confiderà che un suo amico è deceduto nelle Filippine a causa della tubercolosi.

Diego mostra il chiama angeli a Blanca

Ursula minaccerà di licenziare Paquito, costringendo Silvia ad ammettere di essere stata lei a fare delle avance al sorvegliante e non viceversa. Grazie ad una registrazione, Leonor rivelerà a tutti i suoi vicini di casa che Ursula ha usato Cristina per spiarli tutti. Flora entrerà di nascosto nella camera di Pena e scoprirà che l'uomo possiede diverso foto di Inigo.

Diego mostrerà a Blanca il chiama angeli, facendole capire che il loro bambino è vivo. Silvia chiederà ad Arturo di intraprendere un viaggio insieme per l'Italia, ma l'uomo si rifiuterà. A quel punto, la Reyes deciderà di partire lo stesso anche se in compagnia di Esteban. Agustina si renderà conto che Arturo sta diventando cieco. Inigo si introdurrà di nascosto in camera di Pena e si renderà conto che l'uomo non ha mai sofferto di amnesia.

Blanca ritornerà a Calle Acacias e sentirà l'impulso di colpire Ursula.