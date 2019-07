Sono tante e di diversa natura le soddisfazioni che Giulia De Lellis si sta togliendo ultimamente: dal punto di vista sentimentale, la romana sembra aver finalmente trovato l'anima gemella. La relazione con Andrea Iannone, infatti, ha reso la ragazza ancora più romantica, tanto che sono ormai all'ordine del giorno le dediche che lei gli fa sui social network. In ambito professionale, invece, si dice che l'influencer potrebbe presto tornare in Tv in un ruolo inedito: la giurata della terza edizione de "La Pupa e il Secchione", in onda l'autunno prossimo su Italia 1.

La Pupa e il Secchione 3: la De Lellis forse nel cast

Mancano ancora un paio di mesi all'inizio della nuova stagione Tv, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sui personaggi che animeranno le trasmissioni presentate ai Palinsesti Mediaset qualche giorno fa. I dirigenti di rete, ad esempio, hanno confermato il ritorno in onda di uno dei programmi più discussi dello scorso decennio: "La Pupa e il Secchione".

A 9 anni dall'ultima edizione, Italia 1 si prepara ad accogliere il format dove alcune belle ragazze vengono istruite da nerd: a prendere il posto che è stato di Enrico Papi alla conduzione sarà Paolo Ruffini. Un'altra protagonista del mondo dello spettacolo che si dice potrebbe far parte del cast del reality show è Giulia De Lellis: sul web, infatti, si vocifera che l'influencer dovrebbe essere uno dei membri della giuria che, al termine di ogni puntata, deciderà quale coppia eliminare dalla gara.

Per la romana sarebbe un ritorno sul piccolo schermo dalla porta principale: dopo aver partecipato a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, le apparizioni Tv della 23enne si sono ridotte al minimo, perché la stessa ha preferito concentrarsi sul lavoro di fashion blogger e testimonial di brand d'abbigliamento e make-up.

Giulia innamorata di Iannone: 'Mi manchi'

Oltre che per i progetti che si dice abbia in Tv, di recente Giulia De Lellis è sulla bocca di tutti per il suo nuovo amore: da poco più di un mese, infatti, la ragazza fa coppia fissa con Andrea Iannone, il pilota Aprilia che è l'ultimo ex famoso di Belen Rodriguez.

Da quando i paparazzi l'hanno beccata in vacanza tra le braccia dello sportivo, l'influencer ha deciso di condividere con i suoi tanti fan (solo su Instagram è seguita da oltre 4 milioni di persone) molti momenti della sua storia d'amore.

In occasione della "Giornata Mondiale del Bacio", ad esempio, la romana ha pubblicato un dolce video nel quale si scambia tenerezze con il compagno, mentre lo scorso weekend gli ha fatto una dedica sui social di cui tutti i siti hanno parlato.

Approfittando della gara di Moto GP che c'è stata domenica, Giulia ha deciso di palesare la mancanza che sentiva di Iannone con il seguente messaggio: "One ad only, miss u" ("Unico e solo, mi manchi").