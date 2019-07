diletta leotta e Daniele Scardina stanno insieme? Da quando sono stati paparazzati a Ibiza tra passeggiate romantiche e baci in barca, i due sono stati considerati dagli appassionati di Gossip una delle coppie più "bollenti" dell'estate. Interpellato da un giornalista sportivo sul suo chiacchierato legame con la conduttrice di Dazn, il pugile della IBF ha fatto sapere di non essere fidanzato con lei ma di considerarla per ora solo un'amica speciale.

Le ultime news sulla vita privata di Diletta Leotta

Dopo che il settimanale "Chi" ha pubblicato le foto dei baci che Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono scambiati in barca a Ibiza, in tanti avevano dato per scontato che i due si fossero fidanzati. Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" anche su questo argomento, inizialmente il pugile ha provato a trincerarsi dietro ad un "no comment". "Scrivi così, non rispondo a nessuno", ha detto in un primo momento il ragazzo.

Di fronte all'insistenza del giornalista, però, il campione supermedi della IBF ha confessato: "Io sono single, mi sono lasciato a gennaio, Che male c'è?". Insomma, almeno per ora, non si può certo parlare di fidanzamento tra lo sportivo e la bella presentatrice di Dazn, anzi lui ci tiene a precisare che la loro è una conoscenza un po' più affettuosa del normale.

"Diletta è venuta a condurre un mio incontro e l'ho conosciuta tramite amici.

Si vede dalle foto, è un'amica speciale"; ha concluso "King Toretto". Nessun nuovo amore importante, dunque, per la Leotta: terminata la lunga relazione con Matteo Mammì, la giovane ha deciso di godersi l'estate in totale libertà e soprattutto senza legarsi seriamente ad un'altra persona.

I retroscena sull'addio tra Diletta e Matteo Mammì

Se Daniele Scardina ha frenato gli entusiasmi di quelli che già lo volevano fidanzato ufficialmente con Diletta Leotta, le riviste di gossip non smettono di occuparsi della vita privata della bella giornalista, anche quella passata.

Il numero di "Chi" che è uscito mercoledì scorso, oltre a contenere le foto dei baci che la ragazza si è scambiata col pugile in vacanza, ha riportato una notizia inedita sui motivi che l'avrebbero spinta a chiudere con il suo storico compagno.

Stando a quello che si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini, la presentatrice di Dazn e Matteo Mammì si sarebbero lasciati pochi mesi fa perché lei non se la sentiva di diventare sua moglie.

Pare che l'imprenditore premesse affinché si celebrasse da lì a breve un matrimonio, mentre la giornalista sportiva non aveva intenzione di fare un passo così importante.

Dopo essersi detti addio, si dice che Matteo e Diletta abbiano iniziato a guardarsi intorno sin da subito: lei è stata accostata prima a Francesco Monte e poi al campione della IBF, lui è stato paparazzato al mare con l'attrice Anna Safroncik.