Il numero di "Chi" che uscirà mercoledì 17 luglio, è ricco di scoop riguardanti le vacanze dei personaggi famosi: la pagina Instagram del settimanale di Gossip, infatti, ha anticipato alcuni dei servizi che saranno disponibili a partire da domani. Diletta Leotta, per esempio, è stata paparazzata in barca con Daniele Scardina, il pugile che si dice sia il nuovo amore della bella giornalista sportiva.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, inoltre, ha beccato il cantante Ultimo in barca con l'ex fidanzata Federica Lelli: i due, dopo un periodo di crisi, pare siano tornati insieme, per la gioia dei fan.

Diletta Leotta paparazzata in dolce compagnia

È stato il settimanale "Spy" il primo a lanciare l'indiscrezione sul presunto nuovo amore di Diletta Leotta: i paparazzi, infatti, hanno beccato la conduttrice a Ibiza in compagnia di Daniele Scardina, un campione di pugilato che è conosciuto con il soprannome di "King Toretto" nel suo ambiente.

Dopo essere stati immortalati durante una romantica passeggiata, i due hanno deciso di non nascondersi: i fotografi, infatti, hanno pizzicato l'ipotetica nuova coppia durante una gita in barca fatta qualche giorno fa.

Sul numero di "Chi" che uscirà domani, sono contenuti tutti gli scatti della giornalista e dello sportivo al mare: la bellissima Diletta, in particolare, non si è tirata indietro dal baciare con trasporto quello che si dice sia il suo nuovo compagno.

La Leotta, tornata ufficialmente single meno di due mesi fa, pare aver già iniziato una bollente frequentazione con un campione della IBF categoria supermedi.

Ultimo: è ritorno di fiamma con la ex Federica

Un altro protagonista del numero di "Chi" che uscirà il 17 luglio, è Ultimo: il cantante, assolutamente non avvezzo a questo genere di esposizione mediatica, è finito al centro del gossip per la vacanza romantica che si è concesso la scorsa settimana con la sua ex fidanzata.

I paparazzi, infatti, hanno immortalato il 23enne in barca a Capri con Federica Lelli, la ragazza che l'ha lasciato all'inizio del 2019 e per la quale ha scritto il singolo sanremese "I tuoi particolari". Dalle interviste che il romano ha rilasciato nei mesi scorsi, si evinceva che la giovane avesse interrotto la loro relazione a causa dei troppi impegni di lui, che li tenevano spesso e volentieri lontani.

Oggi, a distanza di poco tempo da quella brutta crisi, Ultimo e la sua "musa" sembrano aver ritrovato la sintonia di un tempo. I due, infatti, sono stati fotografati su uno yatch nelle acque della Costiera Amalfitana: mentre Federica lo abbraccia con trasporto, Niccolò appare assorto nei suoi pensieri: che il ragazzo stesse sognando il tour negli stadi che farà nell'estate del 2020?