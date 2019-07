Come mai non c'è spazio in televisione per Cecilia Rodriguez? Dopo aver letto le dichiarazioni con le quali l'argentina si è lamentata di avere poche chance sul piccolo schermo, alcuni esperti del settore si sono esposti per dire la loro al riguardo. Alessandro Cecchi Paone, ad esempio, sostiene che Belen è più bella e sensuale della sorella e il personaggio che si è costruita in questi anni la rende più interessante agli occhi del pubblico.

Il parere di Cecchi Paone sulle sorelle Rodriguez

In un'intervista esclusiva che ha rilasciato al settimanale "Chi" poco tempo fa, Cecilia Rodriguez si è lamentata del fatto che ci sono poche opportunità di lavorare in Tv per lei: secondo la ragazza, si vedrebbero sempre le stesse facce sulle principali reti. La rivista di Gossip Nuovo ha interpellato Alessandro Cecchi Paone su questa vicenda, riportando le sue dichiarazioni non proprio lusinghiere sulla minore delle sorelle argentine.

"Io trovo Cecilia abbastanza bella e simpatica da dimenticare che è comparsa in Tv solo perché è la sorella di Belen. Per restare sulla cresta dell'onda, però, bisogna diventare e rimanere un personaggio", ha fatto sapere il presentatore Mediaset. "Nel bene e nel male, Belen resta tra le due la più bella e sensuale. Cecilia lo è di meno, per questo continua a fare l'ospite".

Insomma, il conduttore ha le idee molto chiare: la moglie di Stefano De Martino impazza sul piccolo schermo da oltre dieci anni perché è riuscita nella difficile impresa di costruirsi un'immagine forte e allo stesso tempo molto chiacchierata.

La fidanzata di Ignazio Moser, per quanto sia altrettanto bella e talentuosa, non ha fatto breccia nel cuore del pubblico e dei dirigenti di rete tanto quanto la sua amata sorella.

Estate d'amore per Cecilia e Belen

Oltre che per la presunta contrapposizione in Tv, le sorelle Rodriguez stanno facendo discutere per le loro mediatiche storie d'amore. Cecilia, ad esempio, da più di un anno fa coppia fissa con Ignazio Moser: il sentimento che è nato nella Casa del Grande Fratello Vip 2 tra i ragazzi, è cresciuto a tal punto che a breve potrebbero decidere di mettere su famiglia.

Belen, invece, è costantemente in copertina per il ricongiungimento con Stefano De Martino: dal viaggio in Marocco che hanno fatto nel periodo di Pasqua, non passa giorno che i coniugi non usino i social network per documentare l'amore che hanno scoperto di provare ancora l'uno per l'altro.

L'ultimo regalo che i piccioncini si sono fatti in questi giorni per suggellare la loro unione è uno yatch extralusso con il quale hanno sfrecciato nelle acque di Capri: il nome di questa costosissima barca non poteva che essere "Santiago".