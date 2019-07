Ci sono molte novità all'interno della soap opera spagnola intitolata "Una vita". Le anticipazioni spagnole rivelano che, nelle prossime puntate, potrebbe esserci la possibilità di molti matrimoni riguardanti i protagonisti. Si fanno sempre più insistenti questi rumors e si sottolinea la possibilità di vedere uno storico personaggio di calle Acacias convolare a nozze.

La possibilità delle nozze tra la cameriera e Ramon

Si fa riferimento a circa sette personaggi che potrebbero essere coinvolti in questa ipotetica cerimonia nuziale.

Un esempio si ritrova nella figura di Rosina (Sandra Marchena), sulla quale ci dovrebbero essere dei colpi di scena inaspettati. Rimangono altri personaggi che potrebbero pensare all'idea del matrimonio. Si tratta di Ramon (Juanma Navas) che ha dato inizio alla relazione con Carmen (Maria Blanca) e i due innamorati dovrebbero pensare alla possibilità delle nozze. La cameriera, nelle recenti puntate italiane, rimane sotto il giogo della Dicenta (Montse Alcoverro) intenzionata a dare dei compiti precisi alla dipendente.

Susana torna ad assumere il carattere delle precedenti stagioni

La Rubio non fa parte della lista delle persone pronte per convolare a nozze e la ragazza è sposata con Liberto nonostante i due innamorati stiano attraversando un momento di crisi. Il signor Palacios, dal canto suo proverà a ritrovare la felicità dopo aver passato dieci anni di vedovanza per via della morte della moglie Trini (Anita Del Rey).

Un'altra coppia corrisponde ai nomi di Felipe e Genoveva in quanto si fa viva l'idea che l'uomo possa sposare la fidanzata per via dell'interesse legato al denaro. Inoltre si deve notare che Felipe vive in solitudine da oltre dieci anni dopo la scomparsa della consorte Celia (Ines Aldea). Il legale sembrerà essere in procinto di ritrovare la felicità dopo aver passato una notte d'amore in compagnia della Salmeron (Clara Garrido). Quest'ultima è vedova a sua volta di Samuel.

Le voci su un matrimonio tra Genoveva e Felipe ma la donna è sposata con Alfredo

Sembra essere complicata per questa coppia la possibilità del matrimonio in quanto si deve ricordare che Genoveva è convolata a nozze con Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), la cui omosessualità è segreta. Si tratta di un ostacolo ma ci si interroga sul motivo per il quale Felipe sarebbe interessato a stringere il matrimonio con la donna.

Si può escludere la possibilità di vedere sposati quattro personaggi come Servante, Fabiana, Susana (Amparo Fernandez) e Casilda (Marita Zafra). La Seler, in particolare, è tornata ad assumere l'atteggiamento arcigno presente nelle precedenti stagioni.