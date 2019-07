diletta leotta avrebbe già un nuovo amore: la rivista Spy, infatti, mostra le immagini esclusive della serata romantica che la giornalista ha condiviso l'altra sera a Ibiza con Daniele Scardina. Il presunto compagno della bella presentatrice sportiva, è un campione del mondo IBF nella categoria supermedi: stando a quello che si vocifera in rete, a presentare i due sarebbe stato il rapper Guè Pequeno.

La Leotta a passeggio con Daniele Scardina in vacanza

Non sono passati neppure due mesi da quando Diletta Leotta ha annunciato la rottura con Matteo Mammì, che già è stata avvistata accanto a quello che potrebbe essere il suo nuovo compagno.

Pubblicità

Pubblicità

Il numero della rivista Spy che uscirà il 12 luglio, infatti, pubblica le immagini esclusive della serata romantica che la conduttrice ha vissuto con Daniele Scardina, un campione di pugilato che vive a Miami.

La presunta nuova coppia è stata beccata dai paparazzi all'uscita del ristorante Lio a Ibiza: dopo aver cenato, i due si sono concessi una passeggiata abbracciati, dando l'impressione di essere molto più che amici.

Il settimanale di Gossip, inoltre, fa sapere che la giornalista e lo sportivo della IBF (Federazione Internazionale della Boxe) si sarebbero conosciuti tramite un amico in comune: il rapper Gué Pequeno.

La Leotta, in vacanza sulla "isla", si mostra sui social network soltanto in compagnia di tante bellissime amiche: del ragazzo che le avrebbe rubato il cuore di recente, infatti, non c'è traccia né nelle foto che Diletta pubblica né nelle Stories che carica sul suo seguitissimo account Instagram.

Pubblicità

I flirt attribuiti a Diletta Leotta dopo l'addio a Mammì

Prima di essere paparazzata tra le braccia di "King Toretto" (questo è il soprannome con il quale Scardina è conosciuto nel suo ambiente), Diletta Leotta è stata accostata a molti ragazzi. Da quando si è saputo che ha detto addio allo storico fidanzato Matteo Mammì, alla giornalista sportiva è stato attribuito un flirt inizialmente Francesco Monte.

Grazie ad alcuni gesti social un po' "sospetti", in tanti hanno pensato che tra la conduttrice e il tronista ci fosse del tenero: alcuni sono arrivati addirittura a sostenere che è stata la ragazza la causa principale della rottura tra il pugliese e Giulia Salemi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Dopo che Monte è uscito allo scoperto con la modella Isabella De Candia, l'attenzione degli appassionati di gossip si è spostata su un ammiratore segreto che ha fatto recapitare tanti mazzi di fiori alla Leotta sul posto di lavoro. Negli studi di Rai 105, infatti, per giorni sono arrivate centinaia di rose rosse da parte di una persona che si è firmata solo con le iniziali "M.B." (alcuni hanno pensato a Mario Balotelli e a Marco Borriello).

Oggi, a distanza di poco tempo da questo rumors, Diletta è stata sorpresa in compagnia di un famoso pugile a Ibiza: sarà lui il nuovo vero amore della bellissima presentatrice sportiva?