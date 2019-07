Le anticipazioni della nota serie televisiva Bitter Sweet, dal titolo originale Dolunay, riservano interessanti novità. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio, Nazli, dopo la sentenza del giudice per l'affidamento di Bulut, sarà notevolmente arrabbiata e turbata con Asuman per aver inoltrato le foto. Quest'ultima, però, farà notare alla donna che anche lei ha influenzato il responso della sentenza con il suo particolare atteggiamento.

In seguito Nazli deciderà di rivelare tutto a Ferit, quando la donna lo raggiungerà, però, i due esagereranno entrambi con gli alcolici: per tale ragione Nazli passerà la notte insieme all'uomo presso la villa e aggraverà ancor di più la difficile situazione. Poi Demet scoprirà di avere delle novità interessanti e mentirà ad Hakan. Frattanto Alya vorrà riconquistare Deniz. Più tardi Tarik inviterà Fatos a teatro.

Bulut fugge di casa

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, come detto che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, Alya cercherà di conquistare di nuovo Deniz, ma non avrà successo.

In seguito Bulut scapperà di casa all'improvviso e Hakan accuserà immediatamente Ferit di aver rapito il bambino. Successivamente Nazli e Ferit ritroveranno Bulut nella casa dei suoi genitori. Poi il bambino verrà portato via da Hakan e Demet, che arriveranno insieme alla polizia. Nel frattempo Hakan e Demet andranno a lavorare per la Pusula Holding, mentre Nazli deciderà di allontanarsi da Ferit: tuttavia, l'uomo lo noterà. In seguito Ferit aiuterà Deniz a preparare il menù del locale.

Deniz discute con Alya

Nazli cercherà di non menzionare con Ferit gli accadimenti della serata precedente. Intanto Tarik inviterà Fatos a vedere uno spettacolo a teatro, i due siederanno vicino ad Adriana ed Engin. In seguito Deniz e Hakan si incontreranno in un locale e faranno una bella chiacchierata riguardo i loro sentimenti e Demet: proprio questa chiacchierata con Hakan farà riflettere parecchio Deniz. Successivamente Ferit vorrà confrontarsi con Nazli riguardo quanto è accaduto tra di loro, ma la donna continuerà ad evitarlo.

Nel frattempo Deniz mostrerà a Nazli un nuovo lato del suo carattere.

Alya sarà intenta a svelare i segreti di tutto il gruppo, mentre si trova sul palco, ma sarà bloccata improvvisamente da Fatos. Frattanto Deniz si arrabbierà con Alya e deciderà di interrompere il legame di amicizia. Più tardi Demet scoprirà di essere incinta, ma deciderà di nasconderlo ad Hakan: infatti la donna si recherà presso lo studio di una ginecologa per abortire. Nel frattempo Ferit scoprirà che Deniz è innamorato di Nazli: tuttavia, Alya farà in modo che Deniz scopra che Nazli non ha mai riavuto il suo foulard da Ferit.