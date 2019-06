Gli spoiler della soap opera Bitter Sweet rivelano diverse interessanti novità che stupiranno i fan della telenovela. Nelle prossime puntate della nota serie televisiva, Nazli e Ferit saranno sempre più vicini e tra loro si stabilirà un forte legame sentimentale. In seguito Demet si renderà conto dell'intesa 'scoppiata' tra i due e vorrà intromettersi nella relazione per bloccarla sul nascere: la donna sarà notevolmente gelosa del suo ex Ferit. Per tale ragione Demet scriverà una lettera anonima indirizzata ad Aslan, nella quale rivelerà che Bulut è stato affidato a lei e ad Hakan soltanto grazie all'aiuto di Asuman, la quale ha scattato le foto al documento del defunto Demir.

Engin offre un posto di lavoro ad Asuman

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, Demet parlerà con Asuman e per errore si farà sfuggire vari dettagli in merito al suo perverso piano per dividere Ferit e Nazli. In seguito Engin offrirà un posto di lavoro ad Asuman presso la Pusula Holding. Quest'ultima non vorrà perdere l'opportunità lavorativa, per questo telefonerà subito a Nazli per svelarle l'esistenza della lettera di Demet e gli chiederà di fare il possibile affinché la missiva non arrivi nelle mani di Ferit.

Successivamente Nazli scoprirà che Ferit ha già ricevuto la lettera interessata. Poi Nazli si ritroverà in presenza dell'uomo e gli impedirà di aprirla, facendo cadere improvvisamente un bicchiere. In seguito Ferit ordinerà alla cuoca di riporre tutta la sua corrispondenza in un cassetto per controllarla in un secondo momento. Più tardi Nazli approfitterà della situazione e cercherà la lettera elaborata da Demet: una volta trovata la distruggerà per sempre. Inoltre, Nazli si libererà anche di una penna usb, contenente tutte le prove che dimostrano la colpevolezza di Asuman.

Asuman affronta Demet

Asuman affronterà Demet e le intimerà di non intromettersi mai più nella sua vita, altrimenti rivelerà ad Hakan che è ancora notevolmente gelosa di Ferit. In seguito Demet non si farà ricattare facilmente da Asuman e annuncerà alla donna che è disposta a chiamare subito Ferit per dirgli tutta la verità. Successivamente Demet vorrà che Asuman diventi la sua spia personale presso la Pusula Holding, affinché possa anticipare le mosse di Ferit nei riguardi della battaglia legale sull'affidamento di Bulut.

Dunque, le due donne concluderanno un accordo e troveranno il modo di mantenere un rapporto civile. In seguito accadranno diverse vicende interessanti e imprevedibili.