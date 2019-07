I due antagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore nei prossimi episodi, che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 tra qualche settimana, continueranno a lottare per raggiungere il loro obiettivo. Hakan e la moglie Demet, sapendo che Deniz nutre gelosia nei confronti di Nazli Piran e Ferit Aslan, cercheranno di convincerlo a rinunciare alla sua quota aziendale. Tramite la loro proposta la coppia dimostrerà ancora una volta di non essere per niente interessata al bene di Bulut visto che faranno presente al musicista di essere disposti ad affidargli il bambino soltanto se accetterà le loro condizioni.

A gran sorpresa l’ex fidanzato di Ayla non si adeguerà alla volontà della sorella e del cognato impedendogli quindi di prendere quasi l’intero comando della Pusula Holding. L’intento di Deniz sarà infatti riuscire a far breccia della cuoca con assoluta sincerità.

Il fratello di Demet geloso di Ferit e Nazli, l’Aslan rinuncia a chiudere il ristorante

Nelle puntate italiane attuali della telenovela "Dolunay", Ferit ha dato per l’ennesima volta dimostrazione di essersi preso una vera e propria cotta per Nazli.

Il ricco imprenditore, infatti, per poter stare di nuovo al fianco della cuoca, dopo averla licenziata, è diventato il socio del ristorante appena acquistato dalla giovane insieme a Manami. Le anticipazioni rivelano che Deniz andrà su tutte le furie quando si renderà conto che la sua ex fidanzata Ayla aveva ragione. Il musicista non appena capirà che tra la coinquilina di Asuman e il suo amico sta per nascere una storia d’amore si vendicherà seguendo il consiglio della sorella (Demet).

Deniz farà avere all’Aslan la chiavetta usb per fargli apprendere che è stata Asuman a fotografare il documento redatto da Demir che ha consentito agli Onder di ottenere l’affido di Bulut. Ferit inizialmente deciderà di chiudere ogni rapporto con la cuoca mettendo in vendita addirittura la loro attività ma, quando si accorgerà che l’unico modo per potersi ricongiungere con suo nipote è unirsi in matrimonio, farà un passo indietro.

Ferit chiede la mano della cuoca, Deniz rifiuta l’offerta degli Onder

L’affarista, pur non avendo perdonato Nazli, le chiederà di convolare a nozze con lui per rendere felice il bambino. Nel frattempo Demet si adeguerà alla volontà del marito dopo aver scatenato nuovamente la sua ira per aver fatto discriminare Ferit e la Piran su un quotidiano. Gli Onder uniranno ancora una volta le loro forze per potersi impossessare della Pusula Holding.

I perfidi coniugi si diranno disposti a far andare a vivere Bulut con Deniz, ma in cambio chiederanno al musicista di cedergli le sue quote dell’azienda facendolo rimanere senza parole. L’ex fidanzato di Ayla, sapendo che rinunciando alla sua parte avrebbe consentito alla sorella e al cognato di prendere completamente possesso dell’impresa, gli ribadirà di non voler conquistare la sorella di Asuman con delle strategie.