La famosa serie tv Manifest, che in queste ultime settimane è andata in onda su Canale 5, sta per volgere al termine. Restano infatti soltanto le ultime due puntate prima di arrivare alla conclusione di questa prima stagione. Mercoledì 31 luglio andrà infatti in onda il quinto appuntamento, mentre il finale dovrebbe essere trasmesso il 7 di agosto. Entrambe le puntate saranno suddivise in due episodi ciascuno. Le anticipazioni della quinta messa in onda rivelano l'esistenza di nuove sconvolgenti scoperte da parte dei protagonisti.

Spoiler Manifest, quinta puntata episodi 13 e 14

Nel corso della quinta puntata di Manifest del 31 luglio, i telespettatori assisteranno alla messa in onda di due episodi intitolati rispettivamente "Avvicinamento autorizzato" e "Aggiornamento". Nel primo episodio Michaela deciderà di recarsi alla baita da Zeke per fargli compagnia. La donna scoprirà che tempo prima, nella stessa zona della baita, è morta Chloe, la sorella di Zeke.

Ben e Grace riporteranno a casa il piccolo Cal. Qualcuno lancerà un mattone dalla loro finestra e Ben troverà una X rossa disegnata sulla sua porta. Jared crederà che ad aver fatto ciò sia Webber, il creatore di un sito online su una presunta cospirazione dei passeggeri dell'aereo. Ben litigherà con quest'ultimo e il tutto finirà online. Grace e Ben si riavvicineranno.

Nel secondo episodio, Alice Ciccone crederà che tutti i passeggeri del misterioso volo scomparso per 5 anni siano in grado di compiere miracoli.

La donna cercherà l'aiuto di Saanvi per guarire il consorte malato di cancro. Per portarla a fare ciò che vuole, Alice utilizzerà le minacce con un'arma. Lourdes dirà addio a suo marito una volta scoperto che tra lui e Michaela c'è ancora qualcosa.

Replica Manifest, dove vedere le puntate in streaming online

Dopo la loro messa in onda, tutte le puntate saranno inserite sul sito online di Mediaset Play.

Attraverso il portale in questione potranno essere riviste le repliche di Manifest e di molti altri programmi in onda sulla rete Mediaset. Rivedere tutte le puntate desiderate non ha alcun costo: chi lo vorrà potrà semplicemente collegarsi sul sito e registrasi con una mail ed una password. In seguito andrà cercata tra tutta la lista dei film presenti quello che interessa. L'unica cosa indispensabile sarà essere in possesso di una connessione ad una rete internet.

Inoltre, per chi lo desiderasse, è possibile scaricare direttamente sul proprio smartphone o tablet l'applicazione di Mediaset Play. In questa maniera ogni messa in onda potrà essere rivista in maniera molto comoda ed in qualsiasi posto ci si trovi, anche fuori casa.