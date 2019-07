Una nuova e avvincente puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i fan della soap turca nella giornata di mercoledì 31 luglio, nel consueto orario delle 14,45, dove vedremo come Ferit, ancora deluso e amareggiato per il comportamento di Nazli, deciderà di tornare sui suoi passi decidendo di non mettere in vendita il locale. Come visto nelle scorse puntate l'Aslan, dopo aver scoperto che la chef lo ha ingannato non rivelandogli la verità su Asuman e sulle foto rubate, sarà talmente arrabbiato con la giovane cuoca, da decidere impulsivamente di mettere in vendita la sua quota del locale, costringendo di fatto Nazli a rinunciare al suo sogno e a tornare al suo paese natale con la sorella. Le Piran quindi, non saranno costrette a partire anche se Ferit non riuscirà comunque a perdonare ancora Nazli per ciò che ha fatto.

Anticipazioni Bitter Sweet: il locale di Nazli è salvo, Ferit cambia idea

Stando agli spoiler sull'episodio del 31 luglio, vedremo che Ferit sarà furioso con Nazli e la accuserà di averlo ingannato nascondendogli la verità sulla sorella Asuman. Quest'ultima, come prevedibile, verrà licenziata dalla Pusula Holding, ma penserà che quanto accaduto sia dovuo ad una soffiata di Demet e mediterà vendetta contro la moglie di Hakan, pronta a rivelare al perfido Onder il segreto della moglie.

L'Aslan intanto, in preda alla rabbia, ha deciso di mettere in vendita il ristorante, costringendo Nazli a prendere un ulteriore drastica decisione. La giovane infatti, sarà determinata a partire per Antiochia con la sorella, in modo da allontanarsi per un periodio di tempo da Instanbul dopo tutto quanto accaduto. Su consiglio di Engin e venuto a sapere della prossima partenza della sua amata, Ferit tornerà sui suoi passi e deciderà di non mettere più in vendita il ristorante.

Bitter Sweet, trama del 31 luglio: Ferit non riesce ancora a perdonare Nazli

Nel corso del prossimo episodio di Bitter Sweet vedremo dunque che Ferit, pur di non perdere la donna che ama, metterà da parte per un momento la rabbia e desisterà dal proposito di vendere il ristorante.

Sarà Manami a comunicare alla giovane chef che il ristorante è salvo poco prima della sua partenza. Nazli quindi, potrà continuare a coltivare il suo sogno, anche se i rapporti tra lei e il ricco imprenditore saranno sempre più tesi. L'Aslan infatti, nonostante abbia fatto marcia indietro sulla questione della vendita, non riuscirà ancora a perdonare la Piran e continuerà a sentirsi tradito.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Bitter Sweet in onda il 31 luglio a partire dalle 14,45 su canale 5, ricordando tra l'altro che, su Mediaset Play, è possibile rivedere tutte le puntate già trasmesse.