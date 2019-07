Ieri 29 luglio è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, dove i telespettatori hanno potuto assistere agli ultimi tre falò di confronto. Molti i colpi di scena che hanno interessato le coppie di fidanzati ancora in gioco e che hanno visto tutti uscire separatamente dal reality. Grande interesse ha suscitato il racconto della coppia formata da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, con quest'ultima che, nel corso del fine settimana da sogno, è stata scaricata dal single Giulio Raselli.

Le parole dell'ex corteggiatore di Uomini e donne hanno dato il via a molti commenti degli utenti, i quali si sono riversati sul web e con ironia hanno voluto dire la loro sul due di picche rifilato alla bionda 42enne.

Il web ironizza su Sabrina e sul due di picche rifilato da Raselli: 'Che palo'

Già nel corso della messa in onda della puntata conclusiva, gli utenti del web si sono riversati in rete per commentare quanto stava succedendo su Canale 5 e non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulle parole di Giulio Raselli durante il week end da sogno con Sabrina.

L'ex di Uomini e donne, che era parso particolarmente in imbarazzo per le avance della Martinengo, ha voluto chiarire la sua posizione ed ha apertamente dichiarato alla fidanzata di Nicola di vederla solo come un'amica, nulla di più. Un duro colpo per la Martinengo, che sin da subito, si era presa una bella sbandata per il giovane tentatore, mandando su tutte le furie il fidanzato Nicola. Come prevedibile gli utenti del web non si sono lasciati scappare l'occasione per ironizzare su quanto successo e sui social in molti hanno esclamato: 'Che palo', mentre altri hanno ironizzato definendola Sabrina la 'regina dei pali'.

Temptation, Sabrina Martinengo: dopo il rifiuto di Giulio anche quello di Nicola

Una brutta serata quella di ieri per Sabrina che, nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, non solo ha dovuto fare i conti con il rifiuto di Giulio, ma si è vista lasciare anche dal fidanzato Nicola al falò finale. La Martinengo infatti, dopo il due di picche di Raselli, si è ritrovata a pensare a quanto accaduto nei 21 giorni di permanenza nel villaggio sardo ed è arrivata al faccia a faccia con il compagno pronta a dare una seconda possibilità al loro rapporto.

Peccato che il giovane 30enne non sia stato dello stesso avviso ed ha deciso per primo, di abbandonare Temptation Island da solo, dicendo di fatto addio alla Martinengo. Per il momento dunque, sembra che la storia d'amore tra Nicola e Sabrina sia terminata, anche se non è detta l'ultima parola. Questa sera in prima serata su Canale 5, andrà in onda lo speciale dedicato alle sei coppie protagoniste, le quali racconteranno cosa è successo tra loro al termine delle registrazioni e dove potrebbero esserci ulteriori colpi di scena.