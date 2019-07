Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda sul piccolo schermo giovedì 25 luglio alle ore 14:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Demet.

La signora Onder comincia ad essere stanca del consorte

La donna si dirà stanca del comportamento assunto da Hakan che proseguirà nel compiere dei loschi affari e vorrà mettere degli ostacoli nella vita del dottor Aslan.

L'uomo continuerà ad agire nel peggiore dei modi e cercherà una soluzione per mettere nei guai il dottor Aslan, desideroso di ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut. Demet deciderà di fare qualcosa per arginare le intenzioni del marito del quale comincerà a non approvare il suo comportamento.

Demet decisa a denunciare il marito alle forze dell'ordine per farlo arrestare

La sorella di Deniz vorrà mettersi alla ricerca di una soluzione atta a risolvere questa problematica dopo essersi resa conto che Hakan ha superato ogni limite.

La ragazza non nasconderà le proprie intenzioni e penserà che sia giusto rivolgersi all'aiuto della polizia per avere le dovute garanzie. Ci sarà un cambio di schieramento e la giovane donna si dimostrerà insofferente nei confronti del consorte comportatosi nel peggiore dei modi. Demet si recherà in questura, dove avrà modo di specificare l'affare losco organizzato dall'imprenditore per fare dei guadagni facili.

La donna giungerà a questa conclusione dopo essere venuta a conoscenza dell'ennesimo piano messo in atto dal marito. L'imprenditore sarà desideroso di far uscire dalla Pusula Holding un rivale come Ferit (Can Yaman). Le rivelazioni di Demet (Alara Bozbey), però, metteranno nei guai l'Onder dopo che le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'uomo per impedire il piano.

L'euforia di Nazli per l'apertura del ristorante con Manami dopo aver ricevuto il prestito del padre

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Nazli che non vorrà rinunciare alla possibilità di aprire il ristorante, di comune accordo con l'amica Manami (Ayumi Takano) riuscirà a superare degli ostacoli.

La ragazza si dirà contenta per la realizzazione del suo sogno e deciderà di continuare i preparativi per dare vita alla nuova attività lavorativa. L'idea di avere un ristorante è sempre stata una passione della giovane Piran, che potrà veder esaudito questo desiderio dopo anni di sacrifici. Nelle precedenti puntate Nazli (Ozge Gurel) ha ringraziato il padre che le ha concesso questa opportunità dandole un'elevata somma di denaro: la chef infatti ha pensato di aver fatto la scelta giusta lasciando il posto di lavoro come collaboratrice nella villa di Ferit.