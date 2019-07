Forse c'è aria di crisi per una delle coppie più note dello show biz italiano. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, infatti, secondo il settimanale Spy, starebbero vivendo un momento particolarmente difficile. Tutto è iniziato quando il 7 maggio scorso il cantante ha dovuto rimandare le date americane del suo tour a causa di un intervento. Dopo un'operazione molto delicata, il cantante ha preferito trascorrere un po' di tempo nella villa in Franciacorta, mentre la sua compagna è rimasta nella loro casa milanese.

Problemi in vista per Eros Ramazzotti e la moglie?

‘Mi devo fermare, devo star fermo due mesi e spostare le date in America’, queste le dichiarazioni che aveva rilasciato qualche tempo fa il cantante, costretto a dover sospendere alcune date del tour per operarsi alle corde vocali. Dopo l'intervento è tornato in Italia senza Marica: con lui c'erano il tour manager e qualcuno del suo staff. A far aumentare i sospetti di crisi anche il fatto che, nel giorno del compleanno di Marica, e anche in occasione della festa della mamma, sui profili social di Ramazzotti non è apparsa nessuna dedica pubblica alla moglie.

Come se non bastasse, dalle dita di entrambi sembrano essere scomparse le fedi nuziali. I due comunque sarebbero stati avvistati insieme in occasione del concerto di Vasco Rossi: i due non sarebbero mai rimasti soli, ma sempre in compagnia di amici. Anche la figlia di Eros Ramazzotti, Aurora, il giorno del compleanno di Marica, non ha dedicato nessun pensiero alla Pellegrinelli.

Lo scambio di battute social tra Marica Pellegrinelli e Aurora fa sperare

Aurora qualche giorno fa ha postato un video dove balla con un gatto, aggiungendo la seguente didascalia": ‘Grazie Marica Pellegrinelli per il costume'.

'Il mio armadio è il tuo armadio’, questa la risposta della Pellegrinelli che ha messo fine alle voci di crisi. Resta il fatto che, anche il 6 giugno, giorno dell’anniversario del loro matrimonio, i due sembrano non aver festeggiato: lei, infatti, ha pubblicato sui social solo foto di gioielli, mentre lui ha pubblicato una foto del compianto pilota Ayrton Senna. Insomma non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli su questa coppia che sembra attraversare un brutto momento.

I rumors sulla crisi saranno veri oppure i due in realtà continuano a vivere la loro storia d’amore in tutta tranquillità? Nel frattempo, il cantante ha rilasciato anche un'intervista nel programma radiofonico I Lunatici, dove ha parlato della figlia avuta insieme a Michelle Hunziker. 'Il rischio che Aurora possa essere considerata una raccomandata per il fatto di avere come genitori me e Michelle purtroppo c’è sempre, ma noi ce ne sbattiamo', queste le parole del cantante che ci ha tenuto a difendere sua figlia da chi la considera una raccomandata.