Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé sono una delle coppie più amate. I due giovani si sono conosciuti a L'Isola dei Famosi e da quel momento non si sono più lasciati. Nonostante alcune polemiche e qualche frecciatina delle malelingue, i due sono ancora insieme. Secondo quanto riportato dal magazine di Chi nelle ultime ore, però l'idillio all'interno della coppia si sarebbe rotto.

I dubbi sul profilo social del magazine Chi

Sul profilo social della rivista diretta da Alfonso Signorini nelle scorse ore è apparso un post, che vede come protagonisti della notizia di gossip i due ex naufraghi.

La didascalia sembra non lasciare alcun dubbio: "C'è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Solei?"

Gli indizi di una presunta crisi tra i due sono arrivati dal web. Secondo alcune fonti, il fratellino di Belen Rodriguez e la sua fidanzata avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Al momento cosa sia accaduto tra i due non possiamo saperlo. Potrebbe trattarsi di una crisi passeggera, di un problema scatenato dal blackout digitale dei giorni scorsi oppure, di un momento complicato a tutti gli effetti.

La notizia di una tempesta per la coppia sta allarmando tantissimi fan, tanto che ha spiazzato un po' tutti. I due giovani infatti, fino a poco tempo fa sono apparsi piuttosto uniti e complici. In occasione del 25esimo compleanno dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la Sorgé ha trascorso molto tempo insieme al suo Jere. I due hanno girato l'Italia da Nord a Sud: da Portofino a Ponza, per poi passare a Palermo e fare una scappata nell'isola iberica di Ibiza.

Risulta davvero difficile pensare che dopo il compleanno dell'italo-americana sia accaduto qualcosa di irreparabile tra i due. L'argentino e l'influencer una volta tornati dall'Honduras non si sono più separati. Addirittura in poco tempo avevano fatto le presentazioni ufficiali con le rispettive famiglie. Belen fin da subito ha accettato la nuova fidanzata del fratello, Cecilia invece se prima era apparsa restia, in un secondo momento si è sciolta.

L'annuncio di Soleil: 'Andiamo a vivere insieme'

I dubbi lanciati da Chi su un'ipotetica crisi tra Jeremias e Soleil stanno mettendo in apprensione i fan della coppia. Solamente qualche giorno fa, l'italo-americana attraverso un'intervista per il settimanale 361magazine, aveva rilasciato delle dichiarazioni molto importanti in merito alla sua situazione sentimentale: "Andiamo a vivere insieme". L'ex naufraga infatti, aveva confessato di aver trovato il nido d'amore: "Ci hanno accettato la proposta, quindi è ufficiale." Ad oggi per capire meglio cosa stia accadendo all'interno di questa coppia, bisogna solo attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.