Gossip Girl, una delle serie più amate e seguite degli ultimi anni, sta per tornare nuovamente in televisione. In queste ore, infatti, è stato annunciato il ritorno ufficiale della serie televisiva che ha reso famose Blake Lively e Leighton Meester: un reboot molto atteso dai fan i quali in queste ore sono a caccia delle prime anticipazioni su quello che succederà nel corso delle già annunciate 10 puntate inedite, che vedremo anche noi in Italia.

Annunciato il ritorno della serie Gossip Girl: nel 2020 arriveranno i nuovi episodi

Nel dettaglio, possiamo annunciarvi che per vedere in onda la nuova stagione di Gossip Girl bisognerà attendere il 2020: le riprese della serie prenderanno il via verso la fine del 2019, dopodiché bisognerà attendere molto probabilmente il prossimo autunno per vedere in onda gli attesissimi nuovi episodi.

Pubblicità

Pubblicità

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo della serie televisiva? Le prime anticipazioni ufficiali rivelano che la nuova versione di Gossip Girl sarà ambientata a New York e ci sarà un salto temporale di ben 8 anni dopo la fine delle tormentate avventure di Blair, Serena e Chuck. A scrivere i nuovi episodi della serie ci sarà l'autore Joshua Safran che aveva firmato già gli episodi delle serie precedenti mentre la diffusione delle nuove puntate sarà garantita dalla WarnerMedias, la quale pubblicherà una decina di episodi sulla nuova piattaforma streaming, HBO Max.

Pubblicità

Nel cast di Gossip Girl non ci saranno i 'vecchi attori': il cast sarà completamente rinnovato

Una delle novità eclatanti di questo reboot della serie, però, riguarderà l'assenza dei protagonisti principali che hanno portato al successo Gossip Girl negli anni precedenti. Dei 'vecchi attori', infatti, è stato annunciato che nessuno farà parte del cast come protagonista principale, ma molto probabilmente si limiteranno a prendere parte al cast della serie nelle vesti di guest star.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Una sorta di azzardo, quindi, anche se va detto che la notizia del ritorno di Gossip Girl ha già acceso la curiosità e gli animi dei tantissimi fan che sono cresciuti con questo telefilm e che adesso aspettano di vedere cosa creeranno gli sceneggiatori per ambientare il tutto nell'epoca dei social media.

Va detto, però, che non sempre i reboot delle serie di successo riescono ad ottenere il successo sperato in termini di ascolti.

Un caso lampante è sicuramente quello del telefilm 'Streghe' trasmesso quest'estate su Rai 2 ma interrotto dopo appena la prima puntata di messa in onda per gli ascolti flop. Il telefilm campione di ascolti degli anni '90, è stato visto da una media di appena 650 mila spettatori in prime time, portando così la rete a sospenderlo subito.