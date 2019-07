In questa calda metà di luglio, il Gossip non si occupa soltanto delle tante coppie che stanno scoppiando: il nuovo numero di "Chi", infatti, ha dedicato ampio spazio agli amori che sono nati ultimamente, alcuni del tutto inaspettati. Francesco Monte è stato paparazzato a Formentera con la fidanzata Isabella De Candia: a meno di due mesi dalla rottura con Giulia Salemi, il tronista ha già ritrovato il sorriso accanto ad una bellissima modella pugliese.

Raffaella Fico, invece, starebbe provando a dimenticare Alessandro Moggi con Francesco, l'ex compagno di Paola Caruso che non ha voluto riconoscere il figlio Michelino.

Francesco Monte e Isabella De Candia: baci e coccole a Formentera

Dopo settimane di rumors e avvistamenti, Francesco Monte è stato finalmente paparazzato tra le braccia della sua nuova fiamma: Isabella De Candia. Il numero di "Chi" che è uscito il 17 luglio, contiene le foto della romantica giornata al mare che il tronista ha trascorso con la fidanzata, la modella di origini pugliesi che pare gli sia stata presentata dall'amico Pio D'Antini.

I piccioncini sono stati pizzicati mentre si baciavano ed abbracciavano nelle acque cristalline di Formentera, dove attualmente sono in vacanza: prima di volare in Spagna, si dice che i due abbiano trascorso giorni di passione nella loro Puglia, e poi a Roma e Milano.

Il futuro concorrente di Tale e Quale Show, dunque, ha deciso di vivere la sua nuova relazione alla luce del sole: a meno di due messi dalla dolorosa e chiacchierata rottura con Giulia Salemi, Francesco non intende nascondere il sentimento che prova per l'indossatrice.

Estate d'amore per i Vip, tra flirt e ritorni di fiamma

Alcune coppie Vip stanno impazzando sui settimanali di gossip con le loro vacanze al mare: oltre a Francesco Monte e Isabella, sono tanti altri i personaggi famosi che "Chi" ha paparazzato nei giorni scorsi tra un tuffo e una coccola al partner.

Diletta Leotta, ad esempio, è stata fotografata in barca a Ibiza mentre baciava Daniele Scardina, il pugile della IBF con il quale si dice abbia iniziato a uscire da pochissimo.

L'ex della giornalista, Matteo Mammì, invece, è stato beccato in spiaggia con l'attrice Anna Safroncik, accanto alla quale ha ritrovato il sorriso dopo l'improvvisa rottura con la storica fidanzata.

Un altro personaggio che pare abbia un nuovo amore, è Raffaella Fico: a poco tempo dall'addio ad Alessandro Moggi, si vocifera che la napoletana stia frequentando Francesco, l'ex compagno di Paola Caruso, nonché padre del piccolo Michelino (che non ha ancora riconosciuto).

L'estate 2019 dei Vip, però, è anche all'insegna dei ritorni di fiamma: la rivista diretta da Alfonso Signorini ha documentato la passione che è hanno riscoperto Belen Rodriguez e Stefano De Martino alle Baleari, ma anche quella del cantante Ultimo per la sua "musa" Federica Lelli (la coppia è stata pizzicata in barca a Capri in atteggiamenti affettuosi).