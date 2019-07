Il nuovo sceneggiato di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, approdato sulla rete ammiraglia Mediaset da un mese, continua ad appassionare i telespettatori. Gli spoiler riguardanti gli episodi in programmazione in Italia da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, annunciano che Ferit Aslan, dopo aver notato che Nazli Piran si è allontanata da lui, verrà a conoscenza che Deniz si è preso una vera e propria cotta per la sua cuoca. Il ricco imprenditore, pur avendo scoperto che il fratello di Demet ha lasciato Ayla a causa dell’aspirante chef, si limiterà a parlare con lui soltanto del lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

Nazli litiga con la sorella Asuman, Hakan accusa l’Aslan

Le trame delle puntate in onda su Canale 5 la prossima settimana, sempre a partire dalle 14.45, annunciano che purtroppo Ferit non rispetterà la promessa fatta al nipote Bulut. Quest’ultimo credeva che sarebbe tornato a vivere con il suo adorato zio, mentre invece non sarà affatto così. Il bambino si vedrà costretto a rimanere con Demet e Hakan per ordine del giudice. Nazli, a seguito della sentenza definitiva, perderà le staffe con la sorella, dato che la rimprovererà ancora una volta per aver aiutato gli Onder.

Pubblicità

Dopo aver discusso con Asuman, l’aspirante chef deciderà di confessare all’Aslan la verità. Purtroppo Nazli, proprio quando sarà intenta a svelare il tradimento della sorella al suo datore di lavoro, farà un esagerato consumo di alcool insieme allo stesso. A quel punto la coinquilina di Fatos trascorrerà la notte alla villa di Ferit. Nel frattempo Ayla non si darà per vinta, perché vorrà riconquistare a tutti i costi Deniz, che invece continuerà ad avere occhi soltanto per Nazli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Hakan, non appena si accorgerà della sparizione di Bulut, punterà subito il dito contro Ferit, accusandolo di aver sequestrato il nipote. Fortunatamente quest’ultimo, dopo aver detto alla polizia di non essere uscito di casa, ritroverà Bulut sano e salvo nell'appartamento dei defunti Demir e Zeynep con l’aiuto della Piran.

Ferit scopre che Deniz ha una cotta per Nazli, Demet decide di abortire

Gli Onder, dopo aver riportato il minore nella loro abitazione, metteranno finalmente piede alla pusula holding come desideravano, senza poter essere cacciati.

Ferit non farà fatica ad accorgersi che la sua cuoca ha un atteggiamento freddo nei suoi confronti. Intanto, Deniz si occuperà della gestione del suo locale, invece l’Aslan non riuscirà a capire come mai Nazli fa di tutto per evitarlo. In realtà quest’ultima non vorrà parlare con il suo datore di lavoro di ciò che è accaduto tra di loro la notte precedente. Tarik, dopo aver dimostrato ad Asuman di essersi infatuato di Fatos, inviterà la stilista ad assistere ad uno spettacolo teatrale.

Pubblicità

Peccato che l’autista e la coinquilina di Nazli troveranno posto proprio accanto ad Engin e Adriana. L’aspirante chef continuerà a prendere le distanze dall’Aslan, invece Ayla non svelerà i segreti di tutto il gruppo dopo essersi esibita grazie all’intervento di Fatos. Demet, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, deciderà di interrompere l’indesiderata gravidanza senza avvisare il marito. Ferit, dopo aver scoperto che la donna di cui si è innamorato Deniz è Nazli, metterà in guardia il suo amico ribadendogli ancora una volta che il mondo degli affari è spietato.

Pubblicità

Hakan, invece, inviterà il cognato a lottare per raggiungere i suoi obiettivi. Ayla approfitterà di una serata organizzata alla villa dell’Aslan, per far scoprire al suo ex fidanzato che la Piran non ha un interesse sentimentale per lui. Per terminare Demet, dopo essersi trasferita con Hakan e il nipote in una nuova casa, deciderà di abortire in una clinica.