In questi giorni, uno tra gli argomenti maggiormente in voga sul web è la rottura tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte. La loro rottura è stata alquanto inaspettata e improvvisa: proprio per questo motivo, molte persone hanno pensato che potesse esserci di mezzo un tradimento. Considerando il modo in cui i diretti interessati hanno reagito alla cosa, è stato molto più facile ipotizzare un tradimento da parte di Francesco Monte.

Pubblicità

Pubblicità

Numerosi sono stati i Gossip diffusi in merito alla questione. Ad ogni modo, nel tentativo di dissipare tutti i dubbi e mettere a tacere una volta per tutte le malelingue, Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio. Il ragazzo, finalmente, ha voluto parlare della vicenda ed ha chiarito di non aver mai tradito Giulia Salemi.

Le parole di Francesco Monte sulla fine della storia con Giulia Salemi: 'Mai tradita'

Stando a quanto emerso nelle ultime ore sul web, pare proprio che Francesco Monte abbia deciso di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità.

Pubblicità

Il ragazzo ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito da tutte le voci circolate in questi giorni. Come al solito, la fantasia dei telespettatori è sempre molto fervida: ad ogni modo, contrariamente a quanto diffuso finora, Monte ha smentito categoricamente l'ipotesi di tradimento ai danni di Giulia. Il ragazzo ha detto che, purtroppo, le cose possono anche finire da un momento all'altro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nella vita si cambia e si modificano anche le aspettative in una relazione. Per questo motivo, anche le storie più durature possono terminare.

Francesco Monte ha ribadito di essere rimasto molto male nell'apprendere tutti i pettegolezzi circolati. Ciò che maggiormente lo ha indignato è stato l'essere etichettato come "traditore". Purtroppo per gli haters, questa non è per nulla una caratteristica che fa parte di lui.

I futuri impegni professionali dell'ex tronista di Uomini e Donne

Nel corso dello sfogo, Francesco Monte ha menzionato anche altri argomenti. Il ragazzo, infatti, ha parlato anche dei suoi futuri progetti lavorativi. A partire dal prossimo autunno, infatti, si cimenterà nel programma di Rai 1 "Tale e quale show". Per lui questa è una grande opportunità. Non vede l'ora di cimentarsi in questa nuova esperienza e di mostrare al pubblico che, oltre all'aspetto esteriore, esiste anche dell'altro.

Pubblicità

Per lui, infatti, sarebbe una grande soddisfazione quella di riuscire a far capire a tutti quanto vale.

In merito alla sua nuova relazione con la modella Isabella De Cambia, invece, ha preferito non esprimersi. Tuttavia, le foto che stanno circolando in rete sembrano, ormai, inequivocabili.