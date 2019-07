La fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua a suscitare grande attenzione e sono tanti i giornali che 'indagano' sulla fine di questa relazione che ha fatto molto discutere il mondo social. La love story tra i due, ormai, è terminata da un po' di mesi e mentre la Salemi non si sarebbe ancora ripresa del tutto, Monte ha già voltato pagina confermando la sua storia d'amore con una modella, con la quale si è immortalato sui social.

Intanto in queste ore il settimanale 'Spy' ha aggiunto nuovi dettagli su questo addio, smentendo di fatto la versione che è stata fornita dall'ex tronista di Uomini e donne.

Spy smentisce Francesco Monte sul tradimento ai danni di Giulia Salemi

Nei giorni scorsi, infatti, Francesco Monte ha voluto fare nuovamente chiarezza sui motivi della sua rottura definitiva con Giulia ed ha precisato che alla base di questo addio non c'è stato nessun tradimento così come era stato riferito su diversi giornali e siti di Gossip.

Monte, quindi, ha rigettato al mittente le varie accuse che gli sono state fatte secondo cui avrebbe tradito Giulia con un'altra donna, ribadendo che per tutta la durata della loro relazione ha portato rispetto alla donna e non si sarebbe mai approcciato con altre ragazze.

Una versione dei fatti che tuttavia è stata smentita dall'ultimo numero della rivista Spy, dove è stata fatta una ricostruzione di quello che sarebbe accaduto tra Giulia e Francesco nel corso degli ultimi tempi, prima che arrivassero alla decisione di dirsi addio definitivamente.

Il settimanale ha raccolto le testimonianze di persone che sono molto vicine a Giulia Salemi, le quali avrebbero confermato che Monte avrebbe tradito la ragazza e quindi che per questo motivo la storia sarebbe giunta al capolinea. Il settimanale fa sapere che questo per Giulia non è affatto un periodo semplice e sereno della sua vita e che ancora oggi la ragazza sta facendo i conti con la delusione e il dolore per la fine di questa relazione con l'ex tronista di Uomini e donne.

Nuovo amore per Francesco Monte che dimentica così Giulia Salemi

Da parte di Giulia, però, non sono state più proferite parole sulla fine di questa relazione: la ragazza si è chiusa in un religioso silenzio e non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione, a differenza di Monte che si è subito precipitato a smentire le indiscrezioni sul suo tradimento.

In attesa di scoprire la verità dei fatti della Salemi, Francesco ha voltato definitivamente pagina e lo ha fatto con la bella modella Isabella, nota al pubblico per essere stata la 'Madre Natura' in una delle puntate dell'ultima edizione di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.