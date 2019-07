La puntata di Techetechetè di stasera, venerdì 19 luglio 2019, sarà dedicata agli indimenticabili Anni '80. A partire dalle 20:30 la popolare trasmissione di filmati di Rai 1 proporrà spezzoni e videoframmenti risalenti a uno dei decenni più amati dagli italiani. Nel corso della trasmissione verranno proposti filmati di famosi programmi della televisione pubblica di allora quali "Discoring" e lo stesso "Festival di Sanremo".

In altre parole, la puntata di Techetechè di stasera sarà un grande jukebox televisivo capace di riportare alla memoria momenti felici e ricordi memorabili.

Gli Anni '80 protagonisti su Techetechetè di venerdì 19 luglio

Com'è possibile vedere dall'immagine di anteprima pubblicata sulla pagina Facebook del programma, la puntata di stasera di Techetechetè vedrà andare in onda numerosi filmati di programmi degli Anni '80.

La puntata, curata da Salvo Guercio, ha il titolo di “Jukebox - 80 voglia di cantare” e come ogni sera andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:30. Nelle puntate precedenti la trasmissione è stata incentrata sui grandi varietà della Rai, sugli investigatori più amati del piccolo schermo e sulla figura di Milva che ha recentemente festeggiato gli 80 anni di età.

Giovedì 17 luglio, invece, il programma non è andato in onda perché la Rai ha deciso di cambiare la sua programmazione per onorare la memoria di Andrea Camilleri.

I grandi successi Anni '80

Gli Anni '80 sono stati un decennio di grande fermento e molti cambiamenti di quegli anni sono inevitabilmente collegati a brani, canzoni e musiche indimenticabili.

In quegli anni, infatti, sono state incise canzoni destinate ad essere delle vere e proprie evergreen quali "Moonlight Shadow" di Mike Oldfield, "I like Chopin" di Gazebo, "Every breath you take" dei The Police, "Vamos a la playa" dei Righeira, "Tarzan Boy" di Baltimora, "Boys" di Sabrina, "The Final Countdown" degli Europe, "Radio Gaga" dei Queen, ma a proseguire di popolare quest'elenco potremmo continuare all'infinito.

Gli Anni '80 hanno rappresentato anche un periodo d'oro per molti cantanti italiani quali Umberto Tozzi, Vasco Rossi, Antonello Venditti, i Ricchi e Poveri, Albano e Romina, Raf, Mango, Loredana Bertè e dell'allora emergente Eros Ramazzotti. In quel periodo, infine, andava forte anche la cosiddetta Italo Disco che aveva i suoi interpreti di riferimento in P. Lion, Den Harrow, Ryan Paris e Silver Pozzoli.

Riguardo ai programmi cult di quel decennio, con ogni probabilità nella puntata di stasera Techetechetè riproporrà filmati di "Discoring", del "Festival di Sanremo", di "Fantastico", di "Un disco per l'estate" e di altre trasmissioni simili.