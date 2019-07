Torna anche questa settimana l'appassionante appuntamento con uno dei programmi più seguiti e amati dagli italiani, "Freedom - Oltre il confine" condotto da Roberto Giacobbo. Martedì 2 luglio andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata dello show in cui si parlerà nuovamente dei segreti dell'antico Egitto ma anche del controverso filosofo Giordano Bruno e del crocifisso che parlò a Tommaso D'Aquino.

Il tempio della regina Hatshepsut

Le anticipazioni della nuova puntata di "Freedom" ci segnalano che anche questa settimana Roberto Giacobbo ci accompagnerà fra le sabbie del Sahara per scoprire insieme a lui i meravigliosi monumenti dell'antico Egitto.

Dopo le Piramidi, la Sfinge, il museo Del Cairo e l'incredibile corredo funerario del faraone bambino Tutankhamon, la squadra di Freedom ci svelerà i segreti di uno dei siti archeologici più belli e visitati d'Egitto, il tempio funerario di Deir-el-Bahari dedicato della regina Hatshepsut. Quest'ultima è stata una sovrana della diciottesima dinastia della storia egiziana ed è stata anche la seconda donna faraone d'Egitto dopo la regina Nebrosofuk della dodicesima dinastia.

Hatshepsut salì al potere più di 3500 anni fa quando il nipote Thuthmosis III divenne faraone pur non avendo ancora l'età per governare il regno. In quella situazione di precarietà, la regina Hatshepsut venne proclamata sovrana reggente d'Egitto in vece del nipote, in attesa che quest'ultimo raggiungesse la maggiore età.

In realtà, Hatshepsut non restituì mai il trono e il potere al nipote Thutmosis III, regnando sull'Egitto per più di vent'anni e facendosi costruire un grandissimo tempio funerario in suo onore.

Il tempio in questione è uno dei più grandi d'Egitto, suddiviso in 3 livelli, con una grande rampa principale ed un'altezza complessiva che raggiunge i 30 metri. Il tempio fu costruito in onore della divinità solare Amon-Ra, uno degli Dei più venerati nella storia d'Egitto.

Il crocifisso di San Tommaso

Il secondo argomento della nuova puntata di "Freedom" sarà la storia di Giordano Bruno, uno dei più grandi filosofi della storia ma anche uno dei più controversi.

L'uomo visse fra il 1500 e il 1600, peregrinando per tutta Europa ed esportando la sua filosofia basata principalmente sull'infinito come un universo infinito creato da un Dio eterno.

Il terzo tema trattato invece sarà il crocifisso che parlò a Tommaso D'Aquino nel 1273 mentre il santo si trovava in visita a Napoli. Roberto Giacobbo, infatti, visiterà la cella dell'Aquinate dove ancora oggi è possibile vedere la preziosa tavola del 200 contenente la miracolosa reliquia che rivolse la parola a San Tommaso mentre pregava negli alloggi del monastero in cui si trovava.