Antolina Ramos è la protagonista per eccellenza delle puntate de Il Segreto appena andate in onda in Spagna. La donna, in condizioni di estrema difficoltà, deciderà di pianificare un ultimo folle piano contro Isaac Guerrero e Elsa Laguna.

Il Segreto: Elsa smaschera la rivale

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate attualmente in onda in Spagna, si soffermano su Antolina (Maria Lima), l'antagonista per eccellenza della Laguna nello sceneggiato di Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

La furba biondina, infatti, organizzerà un piano contro Isaac e Elsa dopo essere stata smascherata. Nel dettaglio, la Laguna riuscirà a far ammettere alla Ramos di essere la causa di tutti i suoi problemi. Una confessione che sarà udita dal Guerrero e dal sergente Cifuentes che si precipiteranno nella stanza per arrestarla ma la furba biondina riuscirà a fuggire. Il falegname, a questo punto, pretenderà che la sua amata si trasferisca a vivere nella locanda di Matias e Marcela in quanto teme delle rappresaglie nei loro confronti. Una supposizione che troverà conferma quando Antolina tornerà a Puente Viejo più agguerrita che mai.

Pubblicità

Antolina ruba un'arma da fuoco

Stando alle nuove trame de Il Segreto, in onda questa settimana in Spagna, si evince che Antolina pianificherà un nuovo piano contro la coppia. La donna ruberà addirittura dei generi di conforto all'interno dell'emporio di Dolores in quanto ridotta a vivere sulla strada. Dopodiché la Ramos si recherà in comune dove ruberà un'arma da fuoco per uccidere Elsa Laguna (Alejandra Meco). Ma ecco arrivare il colpo di scena: la furba biondina chiederà un appuntamento al suo ex marito nel folto della boscaglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Matias (Ivan Montes), a questo punto, esorterà l'amico a non recarsi all'appuntamento in quanto sicuro che sia una trappola. Ma Isaac Guerrero farà di testa sua e si recherà nei pressi del burrone.

La Ramos tenta di uccidere Isaac

Durante l'incontro Antolina cadrà nel burrone dopo aver tentato di sparare un colpo d'arma da fuoco contro il Guerrero. Il giovane, a questo punto, cercherà di trattenere la Ramos prima che cada nel vuoto ma quest'ultima cercherà di trascinarlo con sé.

A questo punto il falegname sarà costretto a mollare la presa segnando così la fine della furba biondina. La notizia della morte della rivale di Elsa farà in breve tempo il giro di tutto Puente Viejo tanto che l'ex marito organizzerà il suo funerale a cui parteciperanno i coniugi Castaneda e la pettegola Dolores. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora diversi mesi a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.