Il triangolo formato tra Thomas, Liam e Hope è al centro degli episodi di Beautiful in onda a luglio in America. Se il Forrester deciderà di chiedere la mano della Logan grazie all'aiuto di Douglas, lo Spencer racconterà a quest'ultima la notte di passione avuta con la sua ex moglie.

Beautiful: Hope lascia il marito

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sugli episodi in onda a luglio in America, rivelano che Liam tornerà a vivere da Steffy e le sue bambine dopo aver firmato l'annullamento delle nozze con Hope.

La Logan, infatti, ha deciso di iniziare una nuova vita accanto a Thomas per dare una figura materna a Douglas, distrutto per la perdita di Caroline. Inoltre in questo modo permetterà all'ex marito di formare una famiglia felice insieme all'ex moglie e le figlie, Kelly e Phoebe, che in realtà è Beth, creduta morta sull'Isola di Catalina.

Anticipazioni Beautiful: Thomas droga Liam

Nel frattempo Thomas dimostrerà di essere sempre più instabile, tanto da organizzare un piano per allontanare la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) dal fratello di Wyatt (Darin Brooks) per sempre.

Nel dettaglio, il Forrester acquisterà delle compresse di stupefacenti da aggiungere al cocktail di Liam. Per questo motivo, il Forrester approfitterà della festa organizzata dalla sorella per versare la pasticca nella bevanda del rivale che dopo poco comincerà a sentirsi strano.

La Logan sa della notte di passione tra lo Spencer e Steffy

Stando agli spoiler statunitensi di Beautiful si evince che Liam e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si faranno travolgere dalla passione, tanto da trascorrere una lunga notte avvinghiati nel loro letto.

La mattina dopo, entrambi appariranno mortificati per quello che è accaduto. Se la Forrester dimostrerà di pensare solo a sé stessa, lo Spencer sarà sempre coinvolto da Hope (Annika Noelle). Più tardi, l'uomo si recherà dalla Logan per confessarle di essere andato a letto con la sua rivale. Una rivelazione che spezzerà il cuore della Logan, che confesserà alla madre di non aver mai smesso di amarlo nonostante abbia firmato le carte del divorzio.

Thomas chiede la mano della figlia di Brooke

Thomas (Matthew Atkinson), nel frattempo, userà Douglas per chiederà la mano della figlia di Brooke, che prenderà del tempo per rifletterci.

A tal proposito, la moglie di Ridge (Thorsten Kaye) cercherà un modo per far cambiare idea alla figlia con la complicità di Liam (Scott Clifton). Proprio quest'ultimo si recherà dall'ex moglie, dove le confesserà di non aver mai smesso di amarla. Cosa deciderà di fare la madre di Beth? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.