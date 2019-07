Per Ilary Blasi è giunto il momento di voltare pagina (dal punto di vista lavorativo!) e dopo tre edizioni di successo alla guida del Grande Fratello Vip, quest'anno non sarà lei la padrona di casa del Reality Show Mediaset. Ad annunciarlo è stata la Blasi stessa in un'intervista di questa settimana concessa al settimanale 'Chi', dove ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a non tornare tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia. Per lei, però, sono in arrivo dei nuovi progetti che la renderanno ancora una volta protagonista indiscussa della stagione autunnale Mediaset.

L'addio di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 4: la confessione al settimanale 'Chi'

Nel corso della lunga chiacchierata al settimanale 'Chi', la signora Totti ha rivelato che uno dei suoi grandi sogni dal punto di vista lavorativo era quello di arrivare alla conduzione del Grande Fratello. Un sogno che si è avverato quando tre anni fa le hanno proposto la conduzione della prima edizione della versione 'Vip' del reality show, che ha successivamente condotto per altre due stagioni.

'Come in tutte le cose c'è un inizio e una fine' ha dichiarato la conduttrice ammettendo che negli ultimi tempi aveva fatto fatica nel momento in cui bisognava andare a scavare in fondo per far emergere aspetti segreti e insoliti dei concorrenti. 'A me piace la parte divertente', ha aggiunto la Blasi dichiarando che secondo lei ci sono dei paletti che non bisognerebbe mai superare anche in un reality.

Non è mancata poi una frecciatina alle altre colleghe conduttrici di reality show.

La signora Totti, infatti, ha dichiarato che laddove alcune colleghe ci sguazzerebbero oltrepassando alcuni limiti, lei proprio non ce la fa perché preferisce ridere e quindi intrattenere il telespettatore in maniera anche un po' 'scanzonata'.

In autunno la Blasi sarà al timone di Giochi senza frontiere su Canale 5

E quindi chi prenderà in mano le redini del prossimo Grande Fratello Vip? Dopo l'addio di Ilary Blasi, possiamo svelarvi che al timone della quarta edizione del reality show ci sarà Alfonso Signorini, già opinionista del programma di Canale 5.

'Gli faccio tanti in bocca al lupo', ha dichiarato la Blasi a 'Chi', ammettendo che farà fatica a staccarsi da lui, perché è una persona che la fa stare bene. Ancora top secret il cast di questa quarta stagione: tra i nomi circolati fino ad oggi spicca quello di Cicciolina.

Ma per Ilary sono in arrivo dei nuovi progetti professionali: in questa nuova stagione autunnale 2019, infatti, la Blasi sarà al timone della nuova edizione di Giochi senza frontiere, lo show cult che ritorna in video a distanza di anni dall'ultima edizione.