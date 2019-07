Nelle scorse ore, ha iniziato a circolare un Gossip inaspettato su Giulia Cavaglià: alcuni blog, infatti, hanno ipotizzato che l'ex tronista di Uomini e donne possa aver rivisto Giulio Raselli dopo la fine della breve relazione con Manuel Galiano. Se la torinese è rimasta in silenzio su questa indiscrezione che la voleva in auto insieme al corteggiatore che non ha scelto, quest'ultimo ha usato Instagram per far sapere che nulla di quello che si sta dicendo è vero.

Giulio allontana Giulia sui social con una dichiarazione precisa: 'Non essere mai la seconda scelta di qualcuno'

È stato il blog "Vicolo delle News" il primo a rendere pubblica la notizia sul presunto incontro in macchina tra Giulia Cavaglià e Giulio Raselli: basandosi sulle Stories che entrambi i ragazzi hanno pubblicato ieri dentro a un'auto, qualcuno ha ipotizzato che potessero essere insieme perché la radio che si vedeva nei video era molto simile.

Conclusa bruscamente la relazione con Manuel Galiano, dunque, l'ex tronista di U&D si dice abbia rivisto il corteggiatore che non ha scelto forse per un confronto chiarificatore che davanti alle telecamere non hanno potuto avere.

A mettere un freno a queste voci che si rincorrono da stamattina sul web, è stato lo stesso ragazzo con un filmato che ha caricato sul suo profilo pochi minuti fa.

"Io non voglio fare il filosofo perché non lo sono, ma vi consiglio di non essere mai la seconda scelta di qualcuno", sono queste le parole che Giulio ha usato per smentire il gossip che lo voleva di nuovo vicino alla Cavaglià.

Dicendo di non voler essere la "ruota di scorta" di nessuno, è come se Raselli avesse seccamente smentito l'indiscrezione secondo la quale avrebbe trascorso del tempo in macchina con colei che gli ha preferito un altro uomo esattamente un mese fa.

Giulio 'tenta' Sabrina su Canale 5

Assodato il fatto che Giulio e Giulia non erano in auto insieme, come alcuni blog avevano ipotizzato, ci sono tante altre notizie che sono circolate di recente sul ragazzo.

Messosi l'anima in pace dopo la mancata scelta della Cavaglià a Uomini e Donne, Raselli ha immediatamente accettato di partecipare ad un'altra trasmissione di Canale 5: Temptation Island.

Da lunedì scorso, infatti, l'ex corteggiatore ricopre il ruolo di tentatore delle 6 fidanzate del cast: una, in particolare, sembra aver perso la testa per il bel milanese. Stiamo parlando di Sabrina, la 42enne che da un paio d'anni fa coppia fissa con Nicola (30 anni): la donna non nasconde l'interesse che sta iniziando a provare per Giulio, e lo dice apertamente sapendo che il suo compagno lo saprà.

Il rapporto tra Raselli e la protagonista del reality, si fa ogni settimana più stretto: nel corso della seconda puntata, infatti, i due hanno cominciato ad avvicinarsi anche fisicamente con abbracci e carezze, scatenando la furiosa reazione di Nicola che assiste a tutto da un altro villaggio.