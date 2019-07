A meno di un mese dalla rottura con Manuel Galiano, Giulia Cavaglià starebbe già frequentando un'altra persona: questo almeno è quello che sostiene il blog "Vicolo delle News" dopo aver monitorato gli spostamenti della ragazza nel weekend appena trascorso. Basandosi sulle Stories che l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, alcuni curiosi sono arrivati a pensare che il suo cuore possa aver iniziato a battere per Pietro Zamas, giovane calciatore di una squadra di Torino.

Giulia e Pietro insieme ad Alassio: il gossip impazza

A circa due mesi dalla sua scelta a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià potrebbe aver già stravolto la sua vita sentimentale. La storia d'amore iniziata con Manuel Galiano davanti alle telecamere, si è conclusa poco tempo fa: dopo le voci di un presunto tradimento di lui a Ibiza, la tronista ha deciso di interrompere la relazione senza dare neppure la possibilità al fidanzato di spiegarsi.

Oggi, a distanza di qualche settimana da questa mediatica rottura, i siti di Gossip sono tornati ad occuparsi della bella torinese per un weekend romantico che si dice abbia condiviso con un giovane calciatore. Stando agli indizi che alcune attente fan hanno raccolto su Instagram tra giovedì 18 e domenica 21 luglio, la ragazza avrebbe trascorso qualche giorno di relax ad Alassio con Pietro Zamas, un giocatore di 21 anni che milita in una squadra minore di Torino.

L'influencer e il portiere, infatti, hanno pubblicato molte Stories degli stessi paesaggi, dei tragitti in macchina per tornare a casa e delle cene che hanno condiviso con Irene (un'amica di lei) ed un'altra persona. Insomma, la frequentazione tra Giulia e questo sportivo sarebbe già molto assidua: l'ex volto del Trono Classico, infatti, ha mostrato ai fan un mazzo di girasoli che si dice possa averle regalato il suo nuovo spasimante.

Quella che ha fatto "Vicolo delle News", però, ad oggi resta soltanto un'ipotesi: né la Cavaglià né il suo presunto fidanzato hanno confermato oppure smentito il rumors che sta circolando sul suo conto da qualche ora.

La breve storia con Manuel Galiano

Prima di essere beccata dai fan in compagnia di Pietro Zamas, Giulia Cavaglià è stata al centro del gossip per la breve ma tormentata relazione con Manuel Galiano, il ragazzo che ha scelto a fine maggio negli studi di Uomini e Donne.

Dopo l'iniziale idillio, i due protagonisti del Trono Classico hanno cominciato ad allarmare i loro sostenitori facendosi vedere insieme sempre più raramente.

Nel mese di giugno, poi, il corteggiatore è stato travolto da una bufera mediatica per un video nel quale si diceva stesse baciando un'altra donna in vacanza. La trasferta a Ibiza che ha fatto con gli amici, dunque, è costata cara al giovane: la torinese, infatti, non ha reagito bene alla notizia del presunto tradimento ed ha interrotto la storia d'amore in tronco.

Dopo un velenoso botta e risposta a distanza, tramite alcune Instagram Stories, Manuel e Giulia hanno cominciato ad ignorarsi: entrambi, infatti, hanno preferito godersi l'estate insieme alle persone care e, per quanto riguarda la Cavaglià, anche con il suo presunto nuovo amore.