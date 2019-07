È tutto pronto per la quinta e penultima puntata di Temptation Island che andrà in onda oggi 22 luglio su Canale 5. Il programma Mediaset, che continua a conquistare ottimi ascolti settimana dopo settimana, sancirà gli ultimi tre falò di confronto tra le coppie ancora in gara. Dopo le uscite di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, arriverà oggi il momento degli ultimi video riguardanti fidanzati e fidanzati.

Pubblicità

Pubblicità

E le immagini che vedranno Vittorio e Katia, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria non piaceranno a qualcuno di loro al punto da spingerlo a decidere di non partecipare al weekend da sogno in compagnia del proprio single. Non mancheranno lacrime e gelosie, nonché i falò di confronto finali in seguito ai quali le tre coppie decideranno di continuare o meno il percorso al fianco dei propri fidanzati.

Temptation Island anticipazioni: Sabrina in lacrime per Nicola

I profili ufficiali di Temptation Island hanno diffuso alcuni video di anticipazioni relativi alla quinta e penultima puntata, in onda stasera in prima serata.

Pubblicità

In uno di essi, Sabrina vede le immagini di Nicola mentre raggiunge il villaggio delle tentatrici, unico luogo in cui sono assenti le telecamere (anche se è possibile fare affidamento sull'audio). Il fidanzato entra nella casa della single Maddalena e si sente chiaramente il suono di qualche bacio. Sabrina resta profondamente colpita da tale novità e lei che, fino alla scorsa settimana appariva sicura di sé e soddisfatta del percorso al fianco di Giulio, ha cominciato a vacillare e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Alla fine la coppia riuscirà a trovare il chiarimento nel falò di confronto? Anche il comportamento di Vittorio non piace a Katia, arrabbiata dopo avere visto le sue immagini insieme alla single Vanessa.

Katia Fanelli a Vittorio: 'Lasciami'

Proseguendo con le anticipazioni di Temptation Island relative all'appuntamento odierno, Katia si sfoga con le altre fidanzate, attaccando Vittorio. Dopo averlo visto insieme a Vanessa, la Fanelli sbotta: "Lasciami...

sta cadendo nel ridicolo". La scorsa settimana, Massimo era andato su tutte le furie dopo avere visto Ilaria in compagnia del single Javier, che l'aveva portata a conoscere la sua famiglia. Ma, a quanto pare, la delusione non è bastata per allontanare Colantoni dalla single Elena. Ilaria, infatti, vede un video che non le piace affatto e che la porta persino ad inginocchiarsi davanti alla televisione del 'pinettu'.

Pubblicità

Massimo ed Elena si stanno forse baciando? Successivamente, infatti, la Teolis si confronta con le amiche alle quali rivela: "Non vedo l'ora di incontrarlo, mi prudono le mani". Gli esiti del percorso televisivo di Ilaria e Massimo sono estremamente dubbiosi. C'è chi giura, infatti, di avere visto la coppia insieme nel loro paese e chi invece è certo che i due fidanzati non stiano più insieme.