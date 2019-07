La storia d'amore tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez potrebbe aver subito un brusco "stop": stando a quello che si vocifera in rete, i due ex protagonisti di Uomini e donne non si vedrebbero da un bel po' di tempo, per questo i fan pensano che possa esserci una crisi in corso tra loro. La corteggiatrice sarda, inoltre, qualche ora fa ha pubblicato uno strano messaggio su Instagram: sotto ad una sua foto nella quale fa il gesto di tacere con il dito, la ragazza ha precisato di non voler parlare di nulla.

Sonia enigmatica sui social: si parla di crisi con Ivan

La scelta di Ivan Gonzalez nei confronti di Sonia Pattarino, forse è stata una delle più sorprendenti della scorsa stagione di Uomini e Donne: nonostante in moltissimi pensassero che la preferenza dello spagnolo fosse per Natalia Paragoni, è stata la corteggiatrice sarda ad avere la meglio al termine di un weekend nel castello.

A dispetto di quello che ipotizzavano in tanti, la relazione tra il tronista e la ragazza è sempre andata a gonfie vele: la distanza geografica che c'è tra i due (lui vive a Madrid, lei in Sardegna), non è mai stata un ostacolo.

Negli ultimi giorni, però, i fan della coppia sono un po' preoccupati: sapendo che i piccioncini non si vedono da tempo, alcuni sono arrivati a sospettare che possa esserci una crisi in corso tra loro. Ad alimentare questo Gossip che sta cominciando ad impazzare sul web, è una frase che la giovane ha scritto su Instagram per commentare una sua foto molto particolare.

Sotto ad uno scatto in cui si vede Sonia usare un dito per riprodurre il gesto di chi invita qualcuno a stare zitto, si legge: "A volte, preferisco restare in silenzio".

Secondo alcuni curiosi, questo pensiero potrebbe essere una risposta indiretta della bella Pattarino a chi ultimamente le chiede con insistenza come stanno le cose tra lei ed Ivan.

Gonzalez non parla e i rumors non si placano

Se Sonia ha usato Instagram per informare i fan che, almeno per il momento, non intendere sbilanciarsi sulle tante voci che stanno circolando sulla sua vita privata, Ivan non si è ancora esposto a riguardo. Dopo aver trascorso alcuni romantici giorni insieme in Sardegna, Gonzalez ha lasciato la fidanzata nella sua terra ed è tornato in Spagna per motivi di lavoro: da quel giorno in poi, pare che sia calato il gesto tra gli ex volti di Uomini e Donne.

Da quando si sono fidanzati a febbraio scorso, è la prima volta che i due ragazzi finiscono al centro del gossip per una presunta crisi che starebbero vivendo: in questi mesi, infatti, la coppia ha smentito i tanti detrattori dimostrando di essere più affiatata ed unita che mai.

Se altri tronisti come Angela Nasti e Giulia Cavaglià hanno lasciato i corteggiatori scelti in Tv dopo pochissimo tempo, Ivan ha stupito tutti portando avanti la relazione con Sonia fino a poco tempo fa.