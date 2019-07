Giulia Cavaglià continua ad essere una delle indiscusse protagoniste del Gossip di Uomini e donne di questa calda estate. La sua relazione con Manuel Galiano - il corteggiatore che aveva scelto al termine del suo percorso televisivo - è naufragata in poche settimane, sebbene la coppia non abbia ancora chiarito le ragioni di questa decisione. Da allora, si è ipotizzato un avvicinamento a Giulio Raselli (poi prontamente smentito da quest'ultimo) e addirittura in un'occasione si era parlato di un ipotetico ritorno di fiamma con Galiano.

Negli ultimi giorni, invece, sono stati alcuni movimenti di Giulia insieme ad un giovane di nome Pietro ad avere destato l'attenzione de Il Vicolo delle News, che ha evidenziato come i due abbiano trascorso diverso tempo insieme, anche in compagnia di altri amici. Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se tra Giulia e Pietro ci sia in atto un vero flirt o se si tratti di una semplice amicizia.

Uomini e Donne gossip: gli indizi di avvicinamento tra Giulia e Pietro

Lui si chiama Pietro Zamas, ha 21 anni, ed è un calciatore delle serie minori. Lei invece è Giulia Cavaglià, l'ex tronista di Uomini e Donne che tanto ha fatto parlare di sé qualche settimana fa per l'inattesa rottura con Manuel Galiano dopo le vacanze di lui ad Ibiza. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, i due giovani negli ultimi giorni hanno postato diverse Instagram Stories in cui appaiono insieme prima ad una festa, poi al mare, in pizzeria, e anche in macchina durante un trasferimento.

Insieme a loro pare ci fosse anche un'amica della Cavaglià, che proprio negli stessi giorni ha cominciato a seguire Pietro su Instagram (mentre Giulia ancora non avrebbe cliccato il suo "segui"). Le occasioni di incontro tra i due sarebbero state numerose soprattutto nel corso dell'ultima settimana, fino ad arrivare a qualche ora fa, quando pare abbiano trascorso insieme un pomeriggio in piscina.

La canzone romantica pubblicata da Giulia

Potrebbe certo trattarsi di una semplice amicizia, ma i movimenti di Giulia Cavaglià e Pietro Zamas stanno scatenando la curiosità del gossip di Uomini e Donne a meno di due mesi dalla scelta al Trono Classico.

A parziale conferma di come tra i due sia in corso qualcosa in più di una semplice amicizia, è arrivata su Instagram anche la pubblicazione di un testo romantico tratto da "Summer" di Calvin Harris.

Insieme ad un'immagine che mostra un ragazzo di spalle, l'ex tronista ha postato le parole: "And we could be together baby. As long as skies are blue". Tradotto in italiano vuol dire: "E potremmo stare insieme, baby.

Finché i cieli sono blu". Il volto del giovane presente nel filmato in questione non si vede chiaramente, ma a questo punto è davvero difficile pensare che non si tratti dell'amico Pietro.