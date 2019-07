Giulia De Lellis furiosa con le sue fan su Instagram. Nelle scorse ore, l'ex protagonista di Uomini e donne si è letteralmente infuriata con le sue 'bimbe' le quali dopo aver appreso che la ragazza aveva cominciato a guardare la terza stagione de La casa di carta su Netflix, hanno cominciato a bombardarla di messaggi privati in cui le spoileravano ciò che sarebbe accaduto nel corso dei prossimi episodi. Un gesto che non è piaciuto per niente all'influencer lanciata da Uomini e donne, la quale ha sbroccato nelle stories Instagram.

Il duro sfogo di Giulia De Lellis contro i fan per gli spoiler su La casa di carta

Nel dettaglio, infatti, Giulia ha ammesso di essere scioccata e a dir poco 'senza parole' dal comportamento delle sue fan, le quali avevano cominciato a fare spoiler sugli episodi della serie tv. 'Mi avete detto tutto, ma tutto tutto', ha detto la De Lellis visibilmente amareggiata e delusa dal comportamento dei fan.

'Che stron...' ha ribattuto.

Ecco allora che dopo questa mancanza di rispetto nei suoi confronti, l'ex protagonista di Uomini e donne ha preso la decisione di staccarsi per un po' di giorni da Instagram, annunciando che non avrebbe più letto i direct che le arrivano ogni giorno da parte delle sue bimbe.

E così per i prossimi giorni la bella Giulia non risponderà alle varie domande che le arriveranno da parte dei suoi numerosissimi fan, dedicandosi così soltanto al suo fidanzato Andrea Iannone. Intanto, però, è in arrivo un nuovo importante progetto per la bella Giulia, la quale nelle prossime settimane pubblicherà il suo primo libro.

Esce il primo libro di Giulia De Lellis dal titolo: 'Le corna stanno bene su tutto'

'Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza': è questo il titolo della prima 'fatica letteraria' dell'ex protagonista di Uomini e donne, di cui proprio in queste ore è stata svelata la copertina che la vede protagonista.

Un libro che si preannuncia autobiografico, dato che la De Lellis racconterà il momento in cui ha scoperto di avere le corna nella sua vita e quindi finirà per parlare anche della sua ormai naufragata storia d'amore con Andrea Damante, che tanto aveva fatto sognare il pubblico di Uomini e donne.

Un libro molto atteso dalle 'bimbe' della De Lellis, le quali per la prima volta potranno leggere tutta la sua verità sulla fine di questa tormentata storia d'amore con l'ex tronista veneto.

Dettagli, particolari inediti e nuove rivelazioni verranno fuori sulla storia d'amore dei Damellis, i quali negli ultimi mesi avevano anche riprovato a mettere insieme i cocci della loro relazione, senza però riuscire a trovare un punto d'incontro dopo il tradimento di lui.